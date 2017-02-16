اختيار سارة السحيمي رئيسة لمجلس “تداول” كأول سيدة تتبوأ المنصب

تم اختيار سارة بنت جماز السحيمي رئيسة لمجلس ادارة السوق المالية “تداول” وذلك في سابقة تحدث لاول مرة في السعودية ان تتبوأ سيدة هذا المنصب.

يشار الى ان مجلس الوزراء كان قد قرر إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية “تداول” لمدة ثلاث سنوات وذلك على النحو الآتي:

-عبدالعزيز بن صالح الفريح ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي.

– عبدالرحمن بن محمد المفضي ممثلاً لوزارة المالية.

– سهيل بن محمد أبانمي ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار .

– سارة بنت جماز السحيمي، وطارق بن زياد السديري، وعلي بن عبدالرحمن القويز، وعبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن (ممثلين لشركات الوساطة المرخص لها).

والدكتور خالد بن حسين بياري، وريان بن محمد فايز (ممثلين لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية).

يشار إلى أن سارة السحيمي هي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية وعضو في مجلس الإدارة منذ مارس 2014م. وكان لها دور محوري في إعادة هيكلة الشركة وتطوير المنتجات والتطور التكنولوجي لصالح الشركة وعملائها.

وشغلت السحيمي قبل ذلك منصب مدير تنفيذي ورئيس قسم الاستثمار في إدارة الأصول بشركة جدوى للاستثمار والتي انضمت إليها في مايو 2007م كمدير أول محافظ استثمارية.وقبل ذلك، عملت بوظيفة مدير أول محافظ استثمارية في إدارة الأصول في مجموعة سامبا المالية.

وفي سبتمبر 2013م، اختيرت سارة السحيمي واحدة من بين 16 عضوا في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية والتي عملت بها لمدة عامين. وتخرجت السحيمي من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إتمام برنامج الإدارة العامة في 2015م. وهي حاصلة على البكالوريوس من جامعة الملك سعود في المحاسبة بمرتبة الشرف الأولى.

وهي أبنة أول رئيس ومحافظ لمجلس هيئة السوق المالية جماز السحيمي الذي أعفي من منصبه عام 2006 عقب الانهيار الشهير الذي حدث في فبراير من ذلك العام.

وبحسب النظام الاساسي لـ”تداول” فانه يدير الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، ويختارون من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، وتكون العضوية على النحو الآتي:

ممثل لوزارة المالية.

ممثل لوزارة التجارة والصناعة.

ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي.

أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها.

عضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية.

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الشركة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر.

و تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس هيئة السوق المالية الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة الشركة وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهمات المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة.

و يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير، ولدى الدوائر الحكومية والشركات والأفراد، وأمام المحاكم بجميع درجاتها وفئاتها، وكتاب العدل، وديوان المظالم، ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وهيئات التحكيم، والغرف التجارية والصناعية، ولجان الفصل في المخالفات والمنازعات بجميع درجاتها وفئاتها. وله في سبيل ذلك، المرافعة والمدافعة عن الشركة، وتقديم الأدلة والمستندات، وإبرام الصلح والتنازل، وحق الإبراء والإنكار والإقرار، وطلب حلف اليمين، وذلك في حدود القرارات الصادرة من مجلس الإدارة، وتسلم الأحكام وتنفيذها. وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة أو تشترك في تأسيسها، وغيرها من العقود أو الصكوك، والإفراغ أمام كاتب العدل والجهات الرسمية والأهلية. وله حق توقيع العقود واتفاقيات القروض والاتفاقيات المالية الأخرى والرهون والإيجارات. كما له حق توكيل غيره أو تفويضه في عمل أو أعمال معينة من صلاحياته.

و يعين مجلس إدارة الشركة مديراً تنفيذياً لها بعد أخذ موافقة مجلس هيئة السوق المالية، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق المالية السعودية. ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة الشركة.