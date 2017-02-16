إغلاق 3 أنفاق احترازياً بالشرقية .. والأرصاد تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة

تشهد مدن ومحافظات المنطقة الشرقية هطول أمطار منذ بدء الحالة المطرية وحتى الأن حيث تشهد الآن مدن الدمام والخبر والأحساء أمطار متوسطة.

وقد أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذير عبر موقعها من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على الدمام والخبر والظهران والأحساء والأجزاء المجاورة ، وأفادت بأن استمرار غزارة الامطار قد تؤدي الى جريان السيول ، وتستمر الحالة حتى العاشرة من مساء اليوم.

ومن جهتها حذرت أمانة الشرقية كافة السائقين من الخروج من منازلهم حفاظاً على سلامتهم نظراً لهطول أمطار غزيرة على المنطقة.

كما قامت الأمانة بإغلاق نفق طريق الملك فهد تقاطع الامير محمد بن فهد ، ونفق طريق الملك فهد تقاطع عثمان بن عفان ونفق طريق الملك فهد تقاطع الامير نايف.

وقد بلغت كميات الأمطار التي تم تصريفها وضخها الى مياه الخليج عبر محطات تصريف مياه الأمطار ، بالإضافة الى محطات الانفاق على مستوى حاضرة الدمام 800 الف متر مكعب، و تعادل 23 ملم في ثلاث ساعات من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً لهذا اليوم الخميس الموافق 19/5/1438هـ

من جهتها قامت أمانة الأحساء اليوم بإيقاف التيار الكهربائي احترازياً في الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية وذلك حتى انتهاء موسم الأمطار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة الأحساء خالد بووشل أن هذا الإجراء يأتي حرصاً من الأمانة على سلامة مرتادي المرافق العامة الخدمية، وتفادي وقوع أي سلبيات.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين بتوخي الحذر والابتعاد عن مصادر الكهرباء (أعمدة الإنارة ، كبائن الكهرباء ) خلال هطول الأمطار والابتعاد عن تجمعات المياه، وفي حالة وجود أي ملاحظة إبلاغ الطوارئ على 940 .