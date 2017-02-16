 وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية قمة مجموعة العشرين في بون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية قمة مجموعة العشرين في بون

وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية قمة مجموعة العشرين في بون
واس - بون

رأس معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع وزراء خارجية قمة مجموعة العشرين، الذي انطلقت أعماله اليوم في مدينة بون بألمانيا.
وتبحث قمة وزراء خارجية الدول الصناعية الكبرى التي تعرف بقمة مجموعة العشرين أهداف التنمية العالمية حتى عام 2030م والتعاون المشترك مع أفريقيا بالإضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية.
ويضم الوفد المرافق لمعالي وزير الخارجية كلاً من وكيل وزارة الخارجية المكلف للشؤون الدولية المتخصصة الدكتور يوسف السعدون، ومدير إدارة الشؤون الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور عواد العواد.

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