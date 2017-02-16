 واشنطن تلجأ إلى (الردع النووي) للدفاع عن حلفائها ضد كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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واشنطن تلجأ إلى (الردع النووي) للدفاع عن حلفائها ضد كوريا الشمالية

واشنطن تلجأ إلى (الردع النووي) للدفاع عن حلفائها ضد كوريا الشمالية
المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون اليوم أن بلاده “عازمة” على الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان حتى باستخدام “الردع النووي”، وذلك اثر اطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا الاحد الفائت.

وفي بيان مشترك مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني، ندد تيلرسون “باشد العبارات” باطلاق بيونغ يانغ للصاروخ وأكد أن “الولايات المتحدة تبقى عازمة على الوفاء بالتزامها الدفاع عن حليفيتها، جمهورية كوريا واليابان، على أن يشمل ذلك تأمين ردع واسع النطاق معزز بقدراتها الكاملة في الدفاعين النووي والتقليدي”.

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