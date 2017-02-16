 سيلان وديان الخرج والمراكز التابعة لها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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سيلان وديان الخرج والمراكز التابعة لها

سيلان وديان الخرج والمراكز التابعة لها
المناطق - الخرج - سليمان الدخيل

شهدت محافظة الخرج والمراكز التابعة لها هذا اليوم أمطار غزيرة ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب في نعجان، الصحنة، الخبي، ماوان، والعين.

ورغم أنَّ الأجواء لا تزال مهيأة لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة، إلا أنَّ تلك المناطق شهدت توافد الأهالي بشكل كثيف، للاستمتاع بالأجواء الخلابة والمناظر الجميلة.

وتبذل إدارة الدفاع المدني بالخرج جهودًا جبارة في متابعة الطرق داخل وخارج المحافظة، وأغلقت عددًا من الطرق التي غمرتها المياه بكثافة عالية، كما رفعت من أهبة استعداداتها لمراقبة الأودية والشعاب السائلة، تحسبًا لأي طارئ.

كما أطلق تحذيراته من الخروج أثناء هطول الأمطار.

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