أمطار الشرقية .. ضخ أكثر من مليون و 100 الف متر مكعب من مياه الأمطار من الخامسة عصرا حتى الآن

بلغت كميات الأمطار التي تم تصريفها وضخها الى مياه الخليج عبر محطات تصريف مياه الأمطار ، بالإضافة الى محطات الانفاق على مستوى حاضرة الدمام اكثر من مليون و 100 ألف متر مكعب، و تعادل 70 ملم منذ هطول الامطار من الساعة الخامسة عصرا و حتى الساعة 8 مساء لهذا اليوم الخميس الموافق 19/5/1438هـ.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والأعلام والمتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أنه تم تصريف كميات من مياه الأمطار والتي تشهدها المنطقة الشرقية إلى الخليج العربي وذلك بتشغيل محطات تصريف الامطار والتي تبلغ 43 محطة، بكامل طاقتها الاستيعابية، والتي ما زالت تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية حتى الان نظرا لغزارة الامطار التي تشهدها المنطقة.

وأضاف إلى أنه تم توزيع فريق العمل من مختلف التخصصات من مهندسين ومراقبين وعمال بهدف المرور المستمر على المناطق المخدومة بشبكات تصريف مياه الامطار لتطبيق خطه العمل والمتابعة والتقييم.

ودعا الصفيان المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد في الابلاغ في حال وجود ملاحظات أو استفسارات خلال هطول الأمطار وذلك بالاتصال على 940 الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لأمانة المنطقة الشرقية .

وتأمل امانة المنطقة الشرقية من جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحذر والحيطة وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة حفاظا على سلامة الجميع.