العقيد الربيعان : الامطار تتسبب في تعطل عدد من الاشارات المرورية والوضع الآن مستقراً

صرح المتحدث الرسمي للمرور العقيد طارق الربيعان لصحيفة وجوال المناطق إنه نتيجة لهطول الامطار ظهر اليوم الخميس تعطلت بعض الاشارات الضوئية المرورية مع تجمع المساه في مواقع متعددة ، وكذلك وقع العديد من الحوادث المرورية التي لم ينتج عنها أي اصابات ولله الحمد ، وقد تم التعامل بشكل سريع مع جميع الملاحظات من قبل رجال المرور العاملين في الميدان بدعم من زملاءهم في عمليات المرور بتلقي وتمرير البلاغات والملاحظات اولاً بأول لهم.

والوضع الآن مستقر ولله الحمد، ومازال مسح المواقع قائم لمعالجة الأماكن المتبقية، علماً ان ممثلي الجهات الحكومية والخدمية متواجدين في مقر عمليات المرور لتمرير أي ملاحظه أو بلاغات لعمليات تلك الجهات بشكل سريع لمعالجة مايخصهم منها.