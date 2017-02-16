 العقيد الربيعان : الامطار تتسبب في تعطل عدد من الاشارات المرورية والوضع الآن مستقراً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“العُمري” طبيباً بمستشفى المخواة العام فوائد قشر البرتقال تعليم الأحساء ينفي ما تم تداوله حول سقوط جزء من سقف أحد الفصول بالابتدائية 21 بالمبرز الريحان وتصميم قرية الباحة التراثية بالجنادرية تجذب قائد الجيش الامريكي  صحة تبوك تتفاعل مع التحذيرات المناخية الرائد الحمادي : الدفاع المدني يدعوا لعدم الخروج الا للضرورة وعدم المجازفه بعبور الأودية ترامب يعد بمرسوم جديد حول الهجرة أمانة الشرقية تغلق الكهرباء في عدد من الحدائق احترازيا هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ترفع مستوى الجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية العقيد الربيعان : الامطار تتسبب في تعطل عدد من الاشارات المرورية والوضع الآن مستقراً أمطار الشرقية .. ضخ أكثر من مليون و 100 الف متر مكعب من مياه الأمطار من الخامسة عصرا حتى الآن عشرون فعالية في مهرجان النبق والحبق السياحي بالديسه

العقيد الربيعان : الامطار تتسبب في تعطل عدد من الاشارات المرورية والوضع الآن مستقراً

العقيد الربيعان : الامطار تتسبب في تعطل عدد من الاشارات المرورية والوضع الآن مستقراً
المناطق - الرياض - أشرف العصيمي
صرح المتحدث الرسمي للمرور العقيد طارق الربيعان لصحيفة وجوال المناطق إنه نتيجة لهطول الامطار ظهر اليوم الخميس تعطلت بعض الاشارات الضوئية المرورية مع  تجمع المساه في مواقع متعددة ، وكذلك وقع العديد من الحوادث المرورية التي لم ينتج عنها أي اصابات ولله الحمد ، وقد تم التعامل بشكل سريع مع جميع الملاحظات من قبل رجال المرور العاملين في الميدان بدعم من زملاءهم في عمليات المرور بتلقي وتمرير البلاغات والملاحظات اولاً بأول لهم.
والوضع الآن مستقر ولله الحمد، ومازال مسح المواقع قائم لمعالجة الأماكن المتبقية، علماً ان ممثلي الجهات الحكومية والخدمية متواجدين في مقر عمليات المرور لتمرير أي ملاحظه أو بلاغات لعمليات تلك الجهات بشكل سريع لمعالجة مايخصهم منها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>