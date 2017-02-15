 أمانة الشرقية تغلق الكهرباء في عدد من الحدائق احترازيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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أمانة الشرقية تغلق الكهرباء في عدد من الحدائق احترازيا

أمانة الشرقية تغلق الكهرباء في عدد من الحدائق احترازيا
المناطق - الدمام - فهد المريخي

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية الكهرباء احترازيا على بعض الحدائق في حاضرة الدمام، وذلك لسلامة مرتادي هذه الحدائق، نظرا لهطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الحدائق التي تم قطع الكهرباء عنها احترازيا هي حديقة حي النخيل، والبادية، والجامعيين، والنزهة، والروضة، وعبدالله فؤاد، والجلوية، والأثير، والخالدية، والمريكبات، والروضة، والنخيل، مشيرا الى أن قطع الكهرباء جاء احترازيا نظرا لغزارة هطول الامطار على المنطقة، وحفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين منت أي طارئ  قد يحدث من الكهرباء حفاظا على سلامة الجميع.

ودعت امانة المنطقة الشرقية كافة المواطنين والمقيمين بعدم الاقتراب من اعمدة الكهرباء واماكن تجمعات المياه حفاظا على سلامتهم.

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