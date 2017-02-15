الرائد الحمادي : الدفاع المدني يدعوا لعدم الخروج الا للضرورة وعدم المجازفه بعبور الأودية

طالب المتحدث الر‏سمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي الجميع عبر صحيفة وجوال المناطق ؛ بأخذ الحيطة والحذر واتباع ارشادات وتعليمات الدفاع المدني .

وحذر الحمادي من التوجه للمناطق البرية والأودية لخطورتها في هذه اللحظات.

وأكد بأن الفرق الميدانية تقوم بمهامها وانقاذ المركبات المتعطلة، موضح بأن محافظات الخرج ورماح والقويعية وملهم كانت من أكثر المواقع التي تم فيه مباشرة عمليات الانقاذ .

واضاف بأنه لم يتم تسجيل سوى تعطل لبعض المركبات ولله الحمد حتى الآن، مؤكداً جاهزية واستعداد فرق الإنقاذ لأي حالة لا سمح الله.

مختتم بالنفي إطلاق صافرات إنذار في نعجان الخرج .

ويدعوا الى عدم الخروج الا للضرورة وعدم المجازفة بعبور الأودية .