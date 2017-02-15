 صحة تبوك تتفاعل مع التحذيرات المناخية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فوائد قشر البرتقال تعليم الأحساء ينفي ما تم تداوله حول سقوط جزء من سقف أحد الفصول بالابتدائية 21 بالمبرز الريحان وتصميم قرية الباحة التراثية بالجنادرية تجذب قائد الجيش الامريكي  صحة تبوك تتفاعل مع التحذيرات المناخية الرائد الحمادي : الدفاع المدني يدعوا لعدم الخروج الا للضرورة وعدم المجازفه بعبور الأودية ترامب يعد بمرسوم جديد حول الهجرة أمانة الشرقية تغلق الكهرباء في عدد من الحدائق احترازيا هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ترفع مستوى الجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية العقيد الربيعان : الامطار تتسبب في تعطل عدد من الاشارات المرورية والوضع الآن مستقراً أمطار الشرقية .. ضخ أكثر من مليون و 100 الف متر مكعب من مياه الأمطار من الخامسة عصرا حتى الآن عشرون فعالية في مهرجان النبق والحبق السياحي بالديسه سفارة المملكة في جنوب أفريقيا تحذر المواطنين من إعصار دينو

صحة تبوك تتفاعل مع التحذيرات المناخية

صحة تبوك تتفاعل مع التحذيرات المناخية
المناطق - تبوك - منى الريس
في اطار التحذيرات التي اطلقها الدفاع المدني وهيئة الارصاد وحماية البيئة قامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك في تنفيذ خطة العمل المعده مسبقاً للتعامل مع مثل هذه الظروف المناخية القاسية .
فقد اوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطاالله بن محمد العمراني انه تم دعم مركزي الرعاية الصحية الاولية بعلقان والزيته وبئر بن هرماس بفرق اسعافية اضافة الى اربع اسعافات على أهبة الاستعداد للتحرك والدعم في المواقع التي من المتوقع تساقط الثلوج فيها وتشهد اقبالا كبيراً من المتنزهين خصوصا في علقان وجبل اللوز .
وبين العمراني ان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي وجه مدراء المستشفيات في تبوك وحقل والبدع برفع جاهزية اقسام الطوارئ  .
في حين تتابع ادارة الطوارئ والأزمات بالمديرية الفرق الميدانية والتنسيق مع الادارات الحكومية ذات العلاقة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>