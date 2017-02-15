صحة تبوك تتفاعل مع التحذيرات المناخية

في اطار التحذيرات التي اطلقها الدفاع المدني وهيئة الارصاد وحماية البيئة قامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك في تنفيذ خطة العمل المعده مسبقاً للتعامل مع مثل هذه الظروف المناخية القاسية .

فقد اوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطاالله بن محمد العمراني انه تم دعم مركزي الرعاية الصحية الاولية بعلقان والزيته وبئر بن هرماس بفرق اسعافية اضافة الى اربع اسعافات على أهبة الاستعداد للتحرك والدعم في المواقع التي من المتوقع تساقط الثلوج فيها وتشهد اقبالا كبيراً من المتنزهين خصوصا في علقان وجبل اللوز .

وبين العمراني ان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي وجه مدراء المستشفيات في تبوك وحقل والبدع برفع جاهزية اقسام الطوارئ .

في حين تتابع ادارة الطوارئ والأزمات بالمديرية الفرق الميدانية والتنسيق مع الادارات الحكومية ذات العلاقة .