 الريحان وتصميم قرية الباحة التراثية بالجنادرية تجذب قائد الجيش الامريكي  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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الريحان وتصميم قرية الباحة التراثية بالجنادرية تجذب قائد الجيش الامريكي 

الريحان وتصميم قرية الباحة التراثية بالجنادرية تجذب قائد الجيش الامريكي 
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر
زار قائد الجيش البري في القيادة المركزية الامريكية الفريق مايكل غاريت ومساعديه قرية الباحة التراثية المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 31 والتي استهلها بالاطلاع على الحرفين ومشاهدة الفنون الشعبية وأبدى إعجابه بالريحان والكاذي وتصميم القرية التراثية المستوحى من الطبيعة مشيراً إلى أن المهرجان منبراً لنشر التراث والثقافة.
واستمع الى شرح وافي من رئيس وفد الباحة الأستاذ محمد غرم الله لافي عن أركان وأجنحة القرية التراثية والمتنوعة.
وفي ختام الزيارة تسلم الفريق مايكل غاريت درعاً تذكارياً بمناسبة الزيارة.
فيما اشاد بنوعية الهدايا والتى تحمل معانى من تراث الباحة العريق.
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