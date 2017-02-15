 تعليم الأحساء ينفي ما تم تداوله حول سقوط جزء من سقف أحد الفصول بالابتدائية 21 بالمبرز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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تعليم الأحساء ينفي ما تم تداوله حول سقوط جزء من سقف أحد الفصول بالابتدائية 21 بالمبرز

تعليم الأحساء ينفي ما تم تداوله حول سقوط جزء من سقف أحد الفصول بالابتدائية 21 بالمبرز
المناطق - الدمام - منال الدوسري

نفت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء في بيان لها ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط جزء من سقف أحد الفصول بالمدرسة21 بالمبرز ، كما نفت  وقوع حادثة انقلاب باص لمعلمات هجرة شجعة بالأحساء.

وأوضحت مديرة الإعلام التربوي سهير بنت حمد الحواس بأن الإدارة تابعت ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي “سقوط جزء من سقف إحدى فصول ب 21 بالمبرز” ، “حادثة انقلاب باص لمعلمات هجرة شجعة” وتم التواصل مع قيادات المدارس للتأكد من صحة ما تم تداوله.

وأضافت أن قائدة المدرسة الابتدائية 21 بالمبرز أوضحت في خطابها رقم 1190972 وتاريخ 19-5-1438هـ بأن خبر سقوط جزء من سقف مدرسة الابتدائية 21 ليس له أي أساس من الصحة ولم تتعرض المدرسة لأي من تلك الحوادث .

وأشارت إلى أنه بخصوص ماتم تداوله حول وقع حادث انقلاب باص لمعلمات هجرة شجعة ، فقد أفادت قائدة مدرسة شجعة المكلفة في خطابها بتاريخ 18-5-1438هـ بأنه لا صحة لما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض باص لنقل معلمات المدرسة لحادث انقلاب .

وبينت أنه حرصا من الإدارة على توضيح الحقائق جرى إصدار هذا البيان التوضيحي سائلين الله تعالى أن يجعل هذه الأمطار أمطار خير وبركة وان يجعلها صيبا نافعا 

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