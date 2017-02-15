أسوس تحضر نظارة واقع افتراضي مستقلة بذاتها [تسريبات]

أسوس تريد دخول لعبة الواقع الافتراضي ومنافسة أوكولوس و HTC من خلال نظارة واقع افتراضي مستقلة بذاتها لا تحتاج لهاتف ذكي تدعى Asus AIO VR من المتوقع إطلاقها هذا العام.

من أسم النظارة نفهم أنها ستقدم كل ما يحتاجه المستخدم في مكان واحد، ومن خلال الصورة المسربة تشبه النظارة كثيراً ما أطلقته قوقل مؤخراً نظارة Daydream لاسيما النوع المستخدم من القماش.

ولم يكشف التسريب سوى صورة تصميمية للنظارة وأنها ستطلق هذا العام بدون أية تفاصيل فنية عن شاشتها ودقتها والمعالج والمواصفات الفنية التي تحتاجها في أجهزة الكمبيوتر لتشغيلها.

بالطبع هذه ليست أول مرة تتواجد فيها أسوس بمجال الواقع الافتراضي أو المعزز، سبق أن أطلقت هاتف Zenfone AR الذي يحمل معالج سناب دراغون 821 ويمكنه من تشغيل محتوى وألعاب الواقع المعزز والافتراضي أيضاً.

وكانت قد كشفت أسوس العام الماضي عن نظارة واقع افتراضي بسوار جلدي محيط بها وشاشة لمس وأزرار للتحكم وبالطبع تحتاج لهاتف Zenfone لتشغيلها والإستفادة منها.