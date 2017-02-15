 أسوس تحضر نظارة واقع افتراضي مستقلة بذاتها [تسريبات] | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مصرع قائد القوات الخاصة الموالية للمخلوع صالح في غارة لطيران التحالف بعد أن غيبه المرض.. أبو بكر يعود وفاة وتسع إصابات في حوادث مرورية وقعت اليوم بالباحة صورة وقصة:مهما تقدم العُمر يبقى الوفاء عنوان الصداقة أسوس تحضر نظارة واقع افتراضي مستقلة بذاتها [تسريبات] “العُمري” طبيباً بمستشفى المخواة العام فوائد قشر البرتقال تعليم الأحساء ينفي ما تم تداوله حول سقوط جزء من سقف أحد الفصول بالابتدائية 21 بالمبرز الريحان وتصميم قرية الباحة التراثية بالجنادرية تجذب قائد الجيش الامريكي  صحة تبوك تتفاعل مع التحذيرات المناخية الرائد الحمادي : الدفاع المدني يدعوا لعدم الخروج الا للضرورة وعدم المجازفه بعبور الأودية ترامب يعد بمرسوم جديد حول الهجرة

أسوس تحضر نظارة واقع افتراضي مستقلة بذاتها [تسريبات]

أسوس تحضر نظارة واقع افتراضي مستقلة بذاتها [تسريبات]
المناطق _الرياض

أسوس تريد دخول لعبة الواقع الافتراضي ومنافسة أوكولوس و HTC من خلال نظارة واقع افتراضي مستقلة بذاتها لا تحتاج لهاتف ذكي تدعى Asus AIO VR من المتوقع إطلاقها هذا العام.

من أسم النظارة نفهم أنها ستقدم كل ما يحتاجه المستخدم في مكان واحد، ومن خلال الصورة المسربة تشبه النظارة كثيراً ما أطلقته قوقل مؤخراً نظارة Daydream لاسيما النوع المستخدم من القماش.

ولم يكشف التسريب سوى صورة تصميمية للنظارة وأنها ستطلق هذا العام بدون أية تفاصيل فنية عن شاشتها ودقتها والمعالج والمواصفات الفنية التي تحتاجها في أجهزة الكمبيوتر لتشغيلها.

بالطبع هذه ليست أول مرة تتواجد فيها أسوس بمجال الواقع الافتراضي أو المعزز، سبق أن أطلقت هاتف Zenfone AR الذي يحمل معالج سناب دراغون 821 ويمكنه من تشغيل محتوى وألعاب الواقع المعزز والافتراضي أيضاً.

وكانت قد كشفت أسوس العام الماضي عن نظارة واقع افتراضي بسوار جلدي محيط بها وشاشة لمس وأزرار للتحكم وبالطبع تحتاج لهاتف Zenfone لتشغيلها والإستفادة منها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>