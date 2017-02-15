 صورة وقصة:مهما تقدم العُمر يبقى الوفاء عنوان الصداقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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صورة وقصة:مهما تقدم العُمر يبقى الوفاء عنوان الصداقة

صورة وقصة:مهما تقدم العُمر يبقى الوفاء عنوان الصداقة
المناطق _محمد العمراني
‏صورة من الزمن الجميل لثلاثة أصدقاء من بادية ⁧‫علقان‬⁩ بمحافظة حقل بمنطقة تبوك أثناء وجودهم في سيارة صديقهم. وهذه الصورة التي تناقلها رواد مواقع التواصل الإجتماعي وإعتبروها رمزا للصداقه الحقيقيه التي لاتنحني مع تجاعيد السنين لها تفاصيلها الخاصة.
فالصورة تم إلتقاطها بتاريخ ٢٨-٣-١٤٣٨ للأصدقاء الثلاثة ناصر سويلم المكسور العمراني وعلي سلمان القرعان العمراني ومحمد عيد النخيري العمراني وجميعهم قد تخطى ٧٨ من العمر وتم إلتقاط هذه الصورة عندما ذهب ناصر العمراني بسيارته لإحضار صديقيه لوليمة غداء أقامها في مسكنه في بادية علقان.
أحد متابعينا  علق على الصورة بهذه الأبيات المعبرة:
‏⁦‪‏ بانت تجاعيدالزمن يالله العون
‏بوجيههم والعلم واضح وماكود
‏لاشك في طيب السلوم يتواصون
‏على النقا منهجهم الخير والجود

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