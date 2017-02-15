وفاة وتسع إصابات في حوادث مرورية وقعت اليوم بالباحة

لقي شخص مصرعه فيما أصيب تسعة أشخاص في حوادث مرورية وقعت بأماكن وأوقات مختلفة في الباحة وذلك نتيجة الأجواء الضبابية والماطرة التي تشهدها المنطقة

واوضح عماد منسي الزهراني المتحدث الرسمي لهلال الباحة بانه وقع حادث تصادم امام فندق قصر الباحة نتج عنه اصابتين تم التعامل معهما بالموقع ونقلهما لمستسفى الملك فهد و وقع حادث تصادم نتج عنه حريق بنخال على طريق شمرخ امام كبري الكسارة به 3 اصابات عولجت بالموقع و وقع حادث انقلاب بالعقيق طريق الباحة اللحيان الشارع العام نتج عنه اصابتين متوسطة وخطيرة تم التعامل معهما اسعافيا بالموقع ونقلهما الى مستشفى العقيق.

ووقع حادث تصادم بالعقيق قبل الكلية التقنية به حالة متوسطة تم التعامل معها بالموقع ونقلها لمستسفى العقيق

مشيرا الى وقوع حادث تصادم بوادي الصدر بالمندق به حالة وفاة ووقع حادث تصادم ببلجرشي بني كبير كوبري الفلاح وعند وصول الفرقة للموقع تبين عدم وجود اصابات وان هنالك اصابة واحدة تم نقلها عن طريق الجمهور.

داعيا الجميع باخذ الحيطة والحذر في ظل هذه الأجواء الماطرة، متمنياً السلامة للجميع.