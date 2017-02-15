 وفاة وتسع إصابات في حوادث مرورية وقعت اليوم بالباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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وفاة وتسع إصابات في حوادث مرورية وقعت اليوم بالباحة

وفاة وتسع إصابات في حوادث مرورية وقعت اليوم بالباحة
المناطق _عبدالرحمن سفر
لقي شخص مصرعه فيما أصيب تسعة أشخاص في حوادث مرورية  وقعت بأماكن وأوقات مختلفة في الباحة  وذلك نتيجة الأجواء الضبابية والماطرة التي تشهدها المنطقة
واوضح عماد منسي الزهراني المتحدث الرسمي لهلال الباحة بانه وقع    حادث تصادم  امام فندق قصر الباحة نتج عنه  اصابتين تم التعامل معهما بالموقع ونقلهما لمستسفى الملك فهد و وقع حادث تصادم نتج عنه حريق بنخال على طريق شمرخ امام كبري الكسارة به 3 اصابات عولجت بالموقع و وقع حادث انقلاب بالعقيق طريق الباحة اللحيان الشارع العام نتج عنه اصابتين متوسطة وخطيرة تم التعامل معهما اسعافيا بالموقع ونقلهما الى مستشفى العقيق.
ووقع حادث تصادم بالعقيق قبل الكلية التقنية به حالة متوسطة تم التعامل معها بالموقع ونقلها لمستسفى العقيق
مشيرا الى  وقوع حادث تصادم بوادي الصدر بالمندق به حالة وفاة ووقع حادث تصادم ببلجرشي بني كبير كوبري الفلاح وعند وصول الفرقة للموقع تبين عدم وجود اصابات وان هنالك اصابة واحدة تم نقلها عن طريق الجمهور.
داعيا  الجميع باخذ الحيطة والحذر في ظل هذه الأجواء الماطرة، متمنياً السلامة للجميع.
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