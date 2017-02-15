بعد أن غيبه المرض.. أبو بكر يعود

بعد أن غيبه المرض طويلا، يعود الفنان أبو بكر سالم إلى جمهوره بأغنيتين جديدتين من ألحان الموسيقار طلال وكلمات طارش قطن، هما «شف لي حل» و«قالوا وقالوا» وعكف على توزيعهما الموسيقي أمير عبد المجيد وأشرف على تنفيذهما خالد أبو منذر.

وتأتي عودة عملاق الأغنية الخليجية إلى الساحة مجددا، بصفته واحدا من الأحداث المهمة بعد الظروف الصحية التي أجبرته على البقاء في ألمانيا طويلا وابتعاده عن المشهد الفني لفترة، وعانى أخيرا مشكلات صحية في الكلى تسببت في ضعف المناعة لديه وأدخلته العناية المركزة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، قبل أن يتماثل للشفاء أخيرا.