 بعد أن غيبه المرض.. أبو بكر يعود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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بعد أن غيبه المرض.. أبو بكر يعود

بعد أن غيبه المرض.. أبو بكر يعود
المناطق _الرياض

بعد أن غيبه المرض طويلا، يعود الفنان أبو بكر سالم إلى جمهوره بأغنيتين جديدتين من ألحان الموسيقار طلال وكلمات طارش قطن، هما «شف لي حل» و«قالوا وقالوا» وعكف على توزيعهما الموسيقي أمير عبد المجيد وأشرف على تنفيذهما خالد أبو منذر.

وتأتي عودة عملاق الأغنية الخليجية إلى الساحة مجددا، بصفته واحدا من الأحداث المهمة بعد الظروف الصحية التي أجبرته على البقاء في ألمانيا طويلا وابتعاده عن المشهد الفني لفترة، وعانى أخيرا مشكلات صحية في الكلى تسببت في ضعف المناعة لديه وأدخلته العناية المركزة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، قبل أن يتماثل للشفاء أخيرا.

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