 مصرع قائد القوات الخاصة الموالية للمخلوع صالح في غارة لطيران التحالف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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مصرع قائد القوات الخاصة الموالية للمخلوع صالح في غارة لطيران التحالف

مصرع قائد القوات الخاصة الموالية للمخلوع صالح في غارة لطيران التحالف
المناطق _اليمن

لقي قائد القوات الخاصة الانقلابية في اليمن الموالية للمخلوع صالح مصرعه في غارة لطيران ‏التحالف العربي.‏

وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح نقله موقع  26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية ‏أن العقيد حسين فرحان الدولة لقي مصرعه بغارة جوية في الحدود مع المملكة.

وأشار المصدر إلى أن مقتل العقيد الدولة يعد خسارة وضربة قاضية للانقلابيين حيث كان من ‏أخطر القيادات الميدانية للميليشيا، مبيناً أن الدولة تحمل مسؤولية قيادة القوات الخاصة ‏للانقلابيين بعد مصرع اللواء حسن الملصي القائد السابق للميليشيا في غارة مماثلة على الحدود ‏أواخر سبتمبر 2016م.‏

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