مصرع قائد القوات الخاصة الموالية للمخلوع صالح في غارة لطيران التحالف

لقي قائد القوات الخاصة الانقلابية في اليمن الموالية للمخلوع صالح مصرعه في غارة لطيران التحالف العربي.
وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح نقله موقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن العقيد حسين فرحان الدولة لقي مصرعه بغارة جوية في الحدود مع المملكة.
وأشار المصدر إلى أن مقتل العقيد الدولة يعد خسارة وضربة قاضية للانقلابيين حيث كان من أخطر القيادات الميدانية للميليشيا، مبيناً أن الدولة تحمل مسؤولية قيادة القوات الخاصة للانقلابيين بعد مصرع اللواء حسن الملصي القائد السابق للميليشيا في غارة مماثلة على الحدود أواخر سبتمبر 2016م.
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