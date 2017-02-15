مصرع قائد القوات الخاصة الموالية للمخلوع صالح في غارة لطيران التحالف

لقي قائد القوات الخاصة الانقلابية في اليمن الموالية للمخلوع صالح مصرعه في غارة لطيران ‏التحالف العربي.‏

وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح نقله موقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية ‏أن العقيد حسين فرحان الدولة لقي مصرعه بغارة جوية في الحدود مع المملكة.

وأشار المصدر إلى أن مقتل العقيد الدولة يعد خسارة وضربة قاضية للانقلابيين حيث كان من ‏أخطر القيادات الميدانية للميليشيا، مبيناً أن الدولة تحمل مسؤولية قيادة القوات الخاصة ‏للانقلابيين بعد مصرع اللواء حسن الملصي القائد السابق للميليشيا في غارة مماثلة على الحدود ‏أواخر سبتمبر 2016م.‏