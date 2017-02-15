 جمهور الشعر على موعد مع أمسية شعرية للأمير بدر بن عبدالمحسن غدا بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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جمهور الشعر على موعد مع أمسية شعرية للأمير بدر بن عبدالمحسن غدا بالرياض

جمهور الشعر على موعد مع أمسية شعرية للأمير بدر بن عبدالمحسن غدا بالرياض
المناطق- الرياض

أعدت جامعة الفيصل بالعاصمة الرياض، برنامجاً متكاملاً لإقامة أمسية شعرية للأمير بدر بن عبدالمحسن  غدٍ الجمعة، في قاعة الأميرة هيا بنت تركي للمؤتمرات بالجامعة.

وحددت الجامعة بريداً إلكترونيّاً لتسهيل عملية الحجز لحضور الأمسية الشعرية التي سيقدم فيها البدر قصائد تمثل قيمة شعرية لدى المتلقي.. وبينت الجامعة في إعلانها عن الأمسية الشعرية أن ريع الأمسية بالكامل سيكون وقفاً خيريّاً لصندوق دعم الطالب.

وتتألف الأمسية من قسمين، الأول سيتضمن لوحات فنية رسمت بريشة الأمير الشاعر، والقسم الثاني سيتضمن قطعاً ولوحات فنية لمبدعين ورسامين يجسدون فن وتاريخ بدر بن عبدالمحسن.. والمعرض الذي سيفتتح في السابعة مساء، ستليه في الثامنة أمسية شعرية؛ ويهدف المعرض إلى دعم صندوق الطالب من الشاعر.

ويستمر المعرض لأربعة أيام، ويتركز حول مشاركة كل من له علاقة بالفن في دعم العمل الاجتماعي، وسيتم في نهاية المعرض افتتاح المزاد العلني لكل لوحات الفنانين المشاركين في المعرض كتبرعٍ لطلاب جامعة الفيصل.

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