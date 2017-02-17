 التدريب التقني بتبوك يعلن منح تدريبيه مجانية لذوي شهداء الواجب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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التدريب التقني بتبوك يعلن منح تدريبيه مجانية لذوي شهداء الواجب

التدريب التقني بتبوك يعلن منح تدريبيه مجانية لذوي شهداء الواجب
المناطق _تهاني الجهني
أعلنت الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة التدريب الأهلي بمنطقة تبوك، وبالتعاون مع منشآت التدريب الأهلية، عن توفر العديد من المنح التدريبية المجانية لذوي شهداء الواجب، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن وأبنائه.
 أكد الأستاذ خلف الرشيدي مدير إدارة التدريب الأهلي بمنطقة تبوك أن  المنح المجانية تشمل دبلوم برمجيات (سنتين )
وبرامج تأهيلية دخال بيانات ومعالجة نصوص (٦أشهر)واستخدام الحاسب الآلي (٣ أشهر )والعديد من الدورات التطويرية(اقل من شهر).
وتابع”الرشيدي” على الرغبين  بالحصول على هذه المنح  من ذوي الشهداء التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: Tkb-ahtra@tvtc.gov.sa.

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