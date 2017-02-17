التدريب التقني بتبوك يعلن منح تدريبيه مجانية لذوي شهداء الواجب

أعلنت الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة التدريب الأهلي بمنطقة تبوك، وبالتعاون مع منشآت التدريب الأهلية، عن توفر العديد من المنح التدريبية المجانية لذوي شهداء الواجب، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن وأبنائه.

أكد الأستاذ خلف الرشيدي مدير إدارة التدريب الأهلي بمنطقة تبوك أن المنح المجانية تشمل دبلوم برمجيات (سنتين )

وبرامج تأهيلية دخال بيانات ومعالجة نصوص (٦أشهر)واستخدام الحاسب الآلي (٣ أشهر )والعديد من الدورات التطويرية(اقل من شهر).