 “الجيش اليمني” يحرر مواقع جديدة في “تعز” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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“الجيش اليمني” يحرر مواقع جديدة في “تعز”

“الجيش اليمني” يحرر مواقع جديدة في “تعز”
المناطق _تعز

أكد مصدر عسكري يمني بتعز أن “الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير عدد من المواقع أمس الخميس، غرب مدينة تعز”. وقال المصدر، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن “الجيش اليمني شن هجوماً عنيفاً على مواقع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في جبهة مقبنة، حيث دارت معارك شرسة لعدة ساعات تم خلالها تحرير مواقع جبل الصنمة وجبل حبوق وتبة الركزة وقرية مجاورة لسوق الكدحة غرب المدينة.وتدور معارك عنيفة  بين قوات الجيش والميليشيا الانقلابية في الخط الرابط بين المخا والخوخة غربي تعز.

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