امطار غزيرة وتساقط صخور وانهيار جزئي لجبل في الباحة

شهدت منطقة الباحة اليوم امطارغزيرة شملت مدينة الباحه ومراكزها ومحافظة بلجرشي ومراكزها ومحافظة القري ومراكزها ومحافظة المخواه ومراكزها ومحافظة غامد الزناد ومحافظة بني حسن ومحافظة المندق ومراكزها ومحافظة الحجره ومراكزها ومحافظة العقيق ومراكزها ونتج عنها تساقط صخور في كلاًمن

طلوع بيضان- عقبة الباحة طريق الطايف الباحه مقابل الفحص الوري طريق الوهاسه ببرحرح وسقوط جدار على مركبه بجور شركة نجم بالحاويه وسقوط هنقر على مركبه في بالعلاء وسقوط شجره على مركبه في مواقف مستشفى الملك فهد ومركبه بها عائله كانت ايله للسقوط على كبري الفلاح وانهيار جزئي لجبل في قذانه

وأفاد المتحدث الرسمي لدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس بانه نتج عن هذه الأمطار إصابة شخصين في عقبة الباحه وامراءه وتم نقلهم لمستشفى المخواه مشيرا بانه تم التعامل مع جميع البلاغات من قبل الدفاع المدني ادارة الطرق والنقل الدوريات الامنيه المرور الامانه شركة الكهرباء الهلال الاحمر مفيدابانه تم اغلاق عقبة الباحه مؤقت حتى الانتهاء من تنضيفها واعادة الاوضاع حيث تم فتحها بعد ازالة كل العوائق مع استمرارية اغلاق عقبة ذي منعا وقلوه وحزنه احترازياً

من جهته ثمن مدير الدفاع المدني لجميع الجهات المشاركة هذا التواجد والذي اسهم في تقليل الخسائر في الارواح والممتلكات مناشدا الجميع بعدم المجازفه في عبور الاوديه اثناء جريانها واتباع تعليمات الدفاع المدني

من جهة ثانية اوضح العقيد دايس انه في تمام الساعة 21:17 من يوم الخميس الموافق 1438.5.19 ورد لغرفة التحكم والتوجيه بادارة الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي بلاغ مفاده وجود حادث حريق

في قرية المدان وعلى الفور تم انتقال فرقتي الاطفاء والانقاذ من مركز طليلان ودعم الموقف بفرقة من المركز الثاني وعند الوصول تبين ان الحادث عبارة عن حريق في غرفة بمنزل تقدر مساحتها بحوالي 4*4 وتم اخماد الحريق عن طريق الفرق المنتقلة ولم ينتج عن الحادث ولله الحمد اي خسائر بشرية او اصابات وكان سبب الحادث التماس كهربائي وسلم الحادث لصاحب المنزل