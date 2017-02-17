أمانة الأحساء تستنفر طاقاتها لمواجهة حالات الطوارئ جراء الأمطار

استنفرت أمانة الأحساء كافة طاقاتها الخدمية لمواجهة حالات الطوارئ جراء هطول الأمطار الغزيرة على مدار اليوم وتوجيه فرق الطوارئ لمواقع تجمعات المياه “حسب درجات الأولوية في الأهمية ” وتأتي تباعاً المواقع الأخرى ، وتم تسيير صهاريج شفط مياه الأمطار بالمدن والبلدات والشوارع والطرق العامة ، بالإضافة إلى نشر المضخات الأرضية المتنقلة وتجهيز الآليات والمعدات الخاصة لخدمة المواقع الغير مخدومة بشبكة الامطار ، وذلك بالتنسيق المباشر مع اللجنة المشتركة المكونة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة والتي تم تشكيلها للتعامل مع طوارئ الأمطار والسيول .

وأهابت أمانة الأحساء بكافة المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر من السير في تجمعات المياه ، وأفضلية البقاء في المنازل لحين انتهاء الحالة المطرية الغزيرة.

ودعت المواطنين والمقيمين في حالة وجود أي ملاحظة ، بالتواصل الفوري والإبلاغ عبر هاتف البلاغات والطوارئ 940 ، أو الرقم الموحد 920011050 ، قناة التواصل الإجتماعية” الواتس آب” 0548368888