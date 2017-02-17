 أمانة الأحساء تستنفر طاقاتها لمواجهة حالات الطوارئ جراء الأمطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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أمانة الأحساء تستنفر طاقاتها لمواجهة حالات الطوارئ جراء الأمطار

أمانة الأحساء تستنفر طاقاتها لمواجهة حالات الطوارئ جراء الأمطار
المناطق _محمود القاضي

استنفرت أمانة الأحساء كافة طاقاتها الخدمية لمواجهة حالات الطوارئ جراء هطول الأمطار الغزيرة  على مدار اليوم وتوجيه فرق الطوارئ لمواقع تجمعات المياه “حسب درجات الأولوية في الأهمية ” وتأتي تباعاً المواقع الأخرى ، وتم تسيير صهاريج شفط مياه الأمطار بالمدن والبلدات والشوارع والطرق العامة ، بالإضافة إلى نشر المضخات الأرضية المتنقلة  وتجهيز الآليات والمعدات الخاصة لخدمة المواقع الغير مخدومة بشبكة الامطار ، وذلك بالتنسيق المباشر مع اللجنة المشتركة المكونة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة والتي تم تشكيلها للتعامل مع طوارئ الأمطار والسيول .

وأهابت أمانة الأحساء بكافة المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر من السير في تجمعات المياه ، وأفضلية البقاء في المنازل لحين انتهاء الحالة المطرية الغزيرة.

 

ودعت المواطنين والمقيمين في حالة وجود أي ملاحظة ، بالتواصل الفوري والإبلاغ عبر هاتف البلاغات والطوارئ 940 ، أو الرقم الموحد 920011050 ، قناة التواصل الإجتماعية” الواتس آب” 0548368888

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