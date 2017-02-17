 الهلال الأحمر بالرياض يرفع مستوى الجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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الهلال الأحمر بالرياض يرفع مستوى الجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية

الهلال الأحمر بالرياض يرفع مستوى الجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية
المناطق _الرياض

رفعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية وتوقعات هطول الأمطار على المنطقة، وما قد ينتج من حوادث أو حالات مرضية.

كما أكدت هيئة الهلال الأحمر أن الهيئة رفعت من استعداداتها في كافة مراكز المنطقة، تأهباً لأي طارئ لاسمح الله قد يحدث مزامنة مع فترة بداية الإجازة الأسبوعية و استمرار فعاليات الجنادرية وتغير الأجواء التي من المتوقع أن تزيد فيها نسبة الحوادث والأمراض حسب الدراسات والاحصائيات التي تقوم بها الهيئة .

وأوضحت أنه تم رفع الجاهزية لدى الكوادر العاملة عبر المراكز الإسعافية المنتشرة بالمنطقة ومهرجان الجنادرية وأيضاً تفعيل دور التطوع للمشاركه مع الفرق الإسعافية والخدمات اللوجستية للهيئة في كافة التخصصات واستعداد تام من خلال الآليات والعمليات المتنقلة وفريق التموين والإمداد استعداداً لتفعيل خطة الطوارئ , كما أكدت على ضرورة الاتصال المبكر على الرقم الموحد 997 عند حدوث اي طارئ لا سمح الله.

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