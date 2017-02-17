 اجتماع وزاري خليجي غربي في ألمانيا لبحث أزمة اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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اجتماع وزاري خليجي غربي في ألمانيا لبحث أزمة اليمن

اجتماع وزاري خليجي غربي في ألمانيا لبحث أزمة اليمن
UAE's Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, United Kingdom's Foreign Secretary Boris Johnson, US Secretary of State Rex Tillerson, Saudi Arabia's Foreign Minister Adel bin Ahmed Al-Jubeir, Oman's Foreign Minister Yusuf bin Alawi bin Abdullah and others sit after a meeting about Yemen at the Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr, near Bonn, Germany February 16, 2017. REUTERS/Brendan Smialowski/Pool
المناطق_وكالات

جرى اجتماع ضم وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والسعودية والإمارات، بمشاركة وفد يمني، إضافة إلى المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على هامش قمة العشرين المنعقدة في ألمانيا.

ويعد هذا الاجتماع، الذي خصص لبحث الأزمة اليمنية، الأول بمشاركة بريطانية أميركية، لاسيما بعد اتخاذ الإدارة الأميركية مواقف أكثر شدة تجاه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وشدد وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، على أن بلاده تواصل دعم جهود الأمم المتحدة في اليمن، مشيراً إلى الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بدون قيود.

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