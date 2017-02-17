 شاهد.. والد طالبة متوسطة يضطر لحملها على ظهره لنقلها إلى السيارة بسبب الأمطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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شاهد.. والد طالبة متوسطة يضطر لحملها على ظهره لنقلها إلى السيارة بسبب الأمطار

شاهد.. والد طالبة متوسطة يضطر لحملها على ظهره لنقلها إلى السيارة بسبب الأمطار
المناطق_الرياض

تناقل مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لأب اضطر إلى حمل ابنته الطالبة أثناء عودتها من مدرستها؛ بسبب هطول الأمطار بغزارة وتعذر السير في الشوارع والوصول إلى السيارة التي تقلها.

وأظهر الفيديو الذي لم يتضح مكان تصويره، الأب وهو يطلب من ابنته التي يبدو أنها طالبة في المرحلة المتوسطة، الصعود على ظهره؛ حيثُ قام بتعليق أغراضها وحقيبتها على ذراعه ومن ثم حمل ابنته الطالبة على ظهره، الأمر الذي أثار دهشة وتعجب المتواجدين من أولياء أمور الطالبات بالقرب من مدخل المدرسة، فيما أثنى متناقلو الفيديو على تصرف الوالد.

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