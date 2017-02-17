 شاحنة تصرع 3 وتصيب 6 من عائلة واحدة على طريق المزاحمية – الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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شاحنة تصرع 3 وتصيب 6 من عائلة واحدة على طريق المزاحمية – الرياض

شاحنة تصرع 3 وتصيب 6 من عائلة واحدة على طريق المزاحمية – الرياض
المناطق_الرياض

توفي ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة وأصيب ستة آخرون بإصابات متفرقة مساء اليوم إثر اصطدام مركبتهم بشاحنة على طريق المزاحمية – الرياض.
وفي التفاصيل، اصطدمت مركبة من نوع داتسون يستقلها تسعة أشخاص من عائلة واحدة بشاحنة على طريق المزاحمية، وقد نتج عن الحادث وفاة ثلاثة أشخاص في الموقع وإصابة ستة آخرين.
وباشرت فرق الدفاع المدني بالمزاحمية الحادث وقامت بفك المحتجزين داخل المركبة وتم نقل المصابين إلى مستشفى المزاحمية العام. وتواجدت في الموقع دوريات أمن الطرق والمرور . وطالب الدفاع المدني سائقي المركبات بالالتزام بتعليمات المرور وتوخي الحذر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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