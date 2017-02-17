 صورة غزالين تثير أزمة بين إسرائيل والأمم المتحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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صورة غزالين تثير أزمة بين إسرائيل والأمم المتحدة

صورة غزالين تثير أزمة بين إسرائيل والأمم المتحدة
المناطق_وكالات

طالبت الأمم المتحدة من وفد إسرائيلي في معرض للصور إزالة صورة لغزالين تم تصويرهما من قبل سلطة الطبيعة الإسرائيلية بمنطقة الأغوار، باعتبارها ملتقطة في مناطق شرقي الخط الأخضر.

جاء ذلك خلال معرص للصور ينظمة الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع سلطة الطبيعة الإسرائيلية داخل إحدى قاعات الأمم المتحدة في نيويورك. يستمر لمدة أسبوعين بهدف  عرض “جمال إسرائيل ” من خلال صور لمناظر طبيعية.

وهاجم  السفير الإسرائيلي “دنون” الأمم المتحدة قائلا “لا حدود للاشمئزاز الذي تثيره الأمم المتحدة وقرارها فرض رقابة على صورة من الطبيعة فقط لأنها التقطت في غور الأردن تعتبر رقما قياسيا جيدا في السخافة لا ونحن لن نسمح لهم بفرض الرقابة علينا وسنواصل بفخر عرض أرض إسرائيل الجميلة ” في إشارة لرفضه إزالة الصورة.

من جهتهم وضع موظفو الأمم المتحدة يافطة قرب قاعة المعرض كتبوا عليها عبارة تقول “محتويات هذا المعرض مسؤولية القائمين عليه “.

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