أمازون يطرح خدمة منافسة لـ”سكايب”

أكد الخبراء المشرفون على متصفح أمازون الشهير إطلاق خدمة جديدة ستساعد المستخدمين على التواصل عن طريق مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية.

ووفقا للخبراء فإن “خدمة Chime الجديدة مخصصة لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو وإرسال الرسائل الفورية، وقد صممت لتسهيل التواصل بين الأفراد والشركات، ويمكن للمستخدم تحميل التطبيق الخاص بالبرنامج على عدة أجهزة في وقت واحد، ليستخدمه من الهاتف والكمبيوتر أو حتى الحواسب اللوحية”.

وأضاف الخبراء: “يمكن للمستخدمين استعمال البرنامج الجديد للتواصل مع أكثر من شخص في وقت واحد، ما سيساعد موظفي الشركات على عقد (الاجتماعات الإلكترونية)، كما زود البرنامج بميزة تساعد على تحميل الوثائق وإرسالها بين المستخدمين”.

وأشار الخبراء إلى أن البرنامج الجديد يدخل ضمن مجموعة خدمات Amazon Web Services التي توفر للمستخدمين مساحات إلكترونية لتخزين المعلومات والوثائق وحتى الفيديوهات والصور.