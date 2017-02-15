 مرور الدلم يفتح طريق الجنوب لعبور المركبات بعد إغلاق محكم حرصا على الأرواح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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مرور الدلم يفتح طريق الجنوب لعبور المركبات بعد إغلاق محكم حرصا على الأرواح

مرور الدلم يفتح طريق الجنوب لعبور المركبات بعد إغلاق محكم حرصا على الأرواح
المناطق- أشرف العصيمي
المناطق تواجدت بمركز الدلم ورصدت الجهود  المرورية  لحماية سالكي الطريق  الذي اغلق  اتجاه  طريق الجنوب الصحنه العام من إشارة السماري وحتى العذار ولم تسمح طوال الساعات التي  مضت  بالدخول جنوباوشمال الإغلاق المروري كان محكم للغاية .
جوال وصحيفة المناطق يوضح لكافة سالكي طريق الجنوب بأنه الآن الطريق أتيح دخول ومرور المركبات.
الجدير بالذكر بان جهود مرور الدلم بقيادة الرائد جابر هادي حضيت قبل أشهر معدودة بخطاب شكر وتقدير من  صاحب السمو الملكي الأمير فصيل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض والتميز المروري غير مستغرب.
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