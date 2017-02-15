 هل تعلم أن تعليم القراءة للطفل من عمر 6 أشهر “ضرورة” ؟! .. دراسة توضح السبب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

(فيديو) الدلم تغرق.. والأمير محمد بن سلمان يوجه بتحريك معدات الجيش لمساندة فرق الطوارئ فيديو مُبكٍ.. طفل سوري يصرخ “يا بابا شيلني” بعد بتر قدميه في غارة.. والأب “يا الله.. يا الله” رحلة جوية تجمع بالصدفة امرأة بزوجها السعودي وعروسه الجديدة ! شاهد.. تساقط الثلوج على “طريف” بالصور.. حزم الجلاميد تتوشح “الأبيض” للجنسين.. وظائف شاغرة بمدارس تعليم الحدود الشمالية هل تعلم أن تعليم القراءة للطفل من عمر 6 أشهر “ضرورة” ؟! .. دراسة توضح السبب مرور الدلم يفتح طريق الجنوب لعبور المركبات بعد إغلاق محكم حرصا على الأرواح السيول تجبر وزارة النقل افتتاح تحويله لم يتم استكمالها بحوطة بني تميم أستانة 2.. تعثر يثير هواجس “الرجوع للمربع الأول” الأمم المتحدة: فقدان 20 ألف نازح في جنوب السودان أمطار على محافظة أملج و ظهران الجنوب

هل تعلم أن تعليم القراءة للطفل من عمر 6 أشهر “ضرورة” ؟! .. دراسة توضح السبب

هل تعلم أن تعليم القراءة للطفل من عمر 6 أشهر “ضرورة” ؟! .. دراسة توضح السبب
المناطق- وكالات

قد تتساءل الكثير من الأمهات عن العمر المناسب لتعليم الأطفال القراءة، والذي غالباً يبدأ مع السنوات الأولى للطفل، خاصة مع بدء مرحلة الحضانة المدرسية من عمر 3 أو 4 سنوات، ولكن على عكس ما هو شائع، ظهرت دراسة حديثة تشير إلى أن القراءة للأطفال قبل عمر الستة أشهر تنمي حصيلتهم اللغوية.

ووجدت الدراسة أن الأطفال الذين قُرئ لهم في وقت مبكر أظهروا قدرة على الفهم اللفظي وتشكيل المفهوم أكثر من غيرهم.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “ديلي تلجراف”، قال الباحث فرانك نيكولاس في مقالته الدورية في مجلة “”The Sage: يجب تشجيع الآباء على بدء القراءة لأطفالهم الصغار في وقت مبكر، وكلما كان أبكر كان أفضل، كما أوضح أنه لا توجد أي مشاكل من القراءة للأطفال الصغار جداً.

وأشار إلى أن معظم الأطفال قُرئ لهم للمرة الأولى في عمر الستة أشهر، بينما ثلثهم قُرئ لهم قبل عمر الثلاثة أشهر، وأنه من بين كل 4 عائلات تقرأ لأطفالها قبل عمر الستة أشهر، هناك عائلة واحدة تقرأ لأطفالها قبل عمر الثلاثة أشهر.

ونوه نيكولاس إلى أن الاستماع السلبي وغير اللفظي يعتبر الخطة الأولى التي تجعل من الطفل متكلماً نشطاً، وأضاف: إن التعرض للكتب يدعم اكتساب المفردات، حيث أن الكتب بشكل عام تحتوي على مفردات أكثر تعقيداً من المفردات الشائعة.

ووفقاً لدراسات أجراها باحثون في كلية الدراسات العليا للتعليم من جامعة ملبورن، وجد الباحثون أن القراءة المبكرة للأطفال انعكست بنتائج إيجابية على كفاءة الأطفال اللغوية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>