هل تعلم أن تعليم القراءة للطفل من عمر 6 أشهر “ضرورة” ؟! .. دراسة توضح السبب

قد تتساءل الكثير من الأمهات عن العمر المناسب لتعليم الأطفال القراءة، والذي غالباً يبدأ مع السنوات الأولى للطفل، خاصة مع بدء مرحلة الحضانة المدرسية من عمر 3 أو 4 سنوات، ولكن على عكس ما هو شائع، ظهرت دراسة حديثة تشير إلى أن القراءة للأطفال قبل عمر الستة أشهر تنمي حصيلتهم اللغوية.

ووجدت الدراسة أن الأطفال الذين قُرئ لهم في وقت مبكر أظهروا قدرة على الفهم اللفظي وتشكيل المفهوم أكثر من غيرهم.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “ديلي تلجراف”، قال الباحث فرانك نيكولاس في مقالته الدورية في مجلة “”The Sage: يجب تشجيع الآباء على بدء القراءة لأطفالهم الصغار في وقت مبكر، وكلما كان أبكر كان أفضل، كما أوضح أنه لا توجد أي مشاكل من القراءة للأطفال الصغار جداً.

وأشار إلى أن معظم الأطفال قُرئ لهم للمرة الأولى في عمر الستة أشهر، بينما ثلثهم قُرئ لهم قبل عمر الثلاثة أشهر، وأنه من بين كل 4 عائلات تقرأ لأطفالها قبل عمر الستة أشهر، هناك عائلة واحدة تقرأ لأطفالها قبل عمر الثلاثة أشهر.

ونوه نيكولاس إلى أن الاستماع السلبي وغير اللفظي يعتبر الخطة الأولى التي تجعل من الطفل متكلماً نشطاً، وأضاف: إن التعرض للكتب يدعم اكتساب المفردات، حيث أن الكتب بشكل عام تحتوي على مفردات أكثر تعقيداً من المفردات الشائعة.

ووفقاً لدراسات أجراها باحثون في كلية الدراسات العليا للتعليم من جامعة ملبورن، وجد الباحثون أن القراءة المبكرة للأطفال انعكست بنتائج إيجابية على كفاءة الأطفال اللغوية.