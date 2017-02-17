 للجنسين.. وظائف شاغرة بمدارس تعليم الحدود الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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للجنسين.. وظائف شاغرة بمدارس تعليم الحدود الشمالية

للجنسين.. وظائف شاغرة بمدارس تعليم الحدود الشمالية
المناطق - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عن حاجتها لشغا وظائف حراس مدارس (بنين/ بنات) للعمل في كلمن (عرعر، وطريف، ورفحاء، والعويقيلة، والهباس).

وجاءت الشروط الواجب توفرها في المتقدم للوظائف:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول للمتقدم على وظيفة حارس لمدارس البنين، وسجل الأسرة للمتقدمين على وظيفة حارس مع زوجته لمدارس البنات.
2- أن لا يقل عمر المتقدم على وظيفة حارس مدرسة بنين عن (25 سنة)، ولا يقلعمر المتقدم على وظيفة حارس مدرسة بنات مع زوجته الزوج عن (30 سنة) والزوجة عن (20 سنة).
3- أن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قادرا على متطلبات العمل التقنية.
4- إرفاق ما يثبت السكن في مقر الوظيفة المراد شغلها.
5- أن لا يكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية أو عن طريق مؤسسة التأمينات الإجتماعية، ولا يعمل حاليا لأي جهة حكومية أو أهلية والتوقيع على أقرار بذلك.
6- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي.
7- أن يكون المتقدم مسجلا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).
8- اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.
9- أن يكون لائقا طبيا.

وأوضحت الإدارة أن التقديم على الوظائف حتى يوم السبت الموافق 28/ 5/ 1438هـ، وذلك بموقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية.

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