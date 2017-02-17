للجنسين.. وظائف شاغرة بمدارس تعليم الحدود الشمالية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عن حاجتها لشغا وظائف حراس مدارس (بنين/ بنات) للعمل في كلمن (عرعر، وطريف، ورفحاء، والعويقيلة، والهباس).

وجاءت الشروط الواجب توفرها في المتقدم للوظائف:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول للمتقدم على وظيفة حارس لمدارس البنين، وسجل الأسرة للمتقدمين على وظيفة حارس مع زوجته لمدارس البنات.

2- أن لا يقل عمر المتقدم على وظيفة حارس مدرسة بنين عن (25 سنة)، ولا يقلعمر المتقدم على وظيفة حارس مدرسة بنات مع زوجته الزوج عن (30 سنة) والزوجة عن (20 سنة).

3- أن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قادرا على متطلبات العمل التقنية.

4- إرفاق ما يثبت السكن في مقر الوظيفة المراد شغلها.

5- أن لا يكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية أو عن طريق مؤسسة التأمينات الإجتماعية، ولا يعمل حاليا لأي جهة حكومية أو أهلية والتوقيع على أقرار بذلك.

6- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي.

7- أن يكون المتقدم مسجلا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

8- اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

9- أن يكون لائقا طبيا.

وأوضحت الإدارة أن التقديم على الوظائف حتى يوم السبت الموافق 28/ 5/ 1438هـ، وذلك بموقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية.