 بالصور.. حزم الجلاميد تتوشح “الأبيض” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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بالصور.. حزم الجلاميد تتوشح “الأبيض”

بالصور.. حزم الجلاميد تتوشح “الأبيض”
تصوير : عبدالمحسن العنزي

شهدت حزم الجلاميد الواقعة في منطقة الحدود الشمالية ، فجر اليوم، تساقطاً كثيفاً للثلوج، يرافقه انخفاض في درجات الحرارة تلامس الصفر المئوي.

وغطت الثلوج عدداً من القرى والهجر التابعة لحزم الجلاميد، لامست معها درجة الحرارة في محافظة طريف الصفر المئوي، وتوقفت على إثرها حركة السير بشكل جزئي على طريق الشمال الدولي الذي شهد توافد أعداد كبيرة من المتنزهين للاستمتاع بمناظر الثلوج.

وتساقطت الثلوج بكميات خفيفة على مركز العمارية في منطقة الجوف، وهطلت أمطار خفيفة على مناطق مختلفة من المنطقة.

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