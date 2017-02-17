بالصور.. حزم الجلاميد تتوشح “الأبيض”

شهدت حزم الجلاميد الواقعة في منطقة الحدود الشمالية ، فجر اليوم، تساقطاً كثيفاً للثلوج، يرافقه انخفاض في درجات الحرارة تلامس الصفر المئوي.

وغطت الثلوج عدداً من القرى والهجر التابعة لحزم الجلاميد، لامست معها درجة الحرارة في محافظة طريف الصفر المئوي، وتوقفت على إثرها حركة السير بشكل جزئي على طريق الشمال الدولي الذي شهد توافد أعداد كبيرة من المتنزهين للاستمتاع بمناظر الثلوج.

وتساقطت الثلوج بكميات خفيفة على مركز العمارية في منطقة الجوف، وهطلت أمطار خفيفة على مناطق مختلفة من المنطقة.