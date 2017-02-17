شاهد.. تساقط الثلوج على “طريف”

بدأت في وقت متأخر من مساء امس الخميس، تساقط حبات الثلج شرق وغرب محافظة طريف بـ15 كم وتحديداً بالقرب من شركة وعد الشمال ومركز الخبراء الحدودي مع الأردن ومركز عنازه وغيرها .

وتفاعل عدداً من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي بطريف مع تساقط الثلج ناشرين لهم عدداً من الصور ومقاطع الفيديو.

‏‏وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت من انخفاض ملموس بدرجات الحرارة مما يؤدي الى نشاط في الرياح السطحية وفرصة لتساقط الثلوج على الاطراف الشمالية، والتي من المتوقع أن تستمر حتى فجر اليوم الجمعة وتشمل عرعر ومركز حزم الجلاميد .