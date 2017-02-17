رحلة جوية تجمع بالصدفة امرأة بزوجها السعودي وعروسه الجديدة !

نقلت مجلة “سيدتي”، واقعة شجار حدثت أثناء رحلة جوية بسبب اكتشاف سيدة بالصدفة وجود زوجها مع عروسه الجديدة

وفي التفاصيل التي نشرتها المجلة، فإن الزوجة المغربية اكتشفت بالصدفة، حينما كانت متوجهة من رحلة من مطار كازبلانكا الدولي في العاصمة المغربية الدار البيضاء إلى القاهرة، وجود زوجها “سعودي الجنسية” مع عروسه الجديدة في نفس الرحلة متوجهين إلى مصر للاحتفال بزواجهما.

وعليه، دار بينهما شجار عنيف بالأيدي، كاد أن يتسبب في أزمة كبيرة في المطار، حتى إن عناصر الأمن فشلوا في إنزالهما من الطائرة ما أدى إلى تأخر إقلاعها.