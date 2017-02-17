 رحلة جوية تجمع بالصدفة امرأة بزوجها السعودي وعروسه الجديدة ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

(فيديو) الدلم تغرق.. والأمير محمد بن سلمان يوجه بتحريك معدات الجيش لمساندة فرق الطوارئ فيديو مُبكٍ.. طفل سوري يصرخ “يا بابا شيلني” بعد بتر قدميه في غارة.. والأب “يا الله.. يا الله” رحلة جوية تجمع بالصدفة امرأة بزوجها السعودي وعروسه الجديدة ! شاهد.. تساقط الثلوج على “طريف” بالصور.. حزم الجلاميد تتوشح “الأبيض” للجنسين.. وظائف شاغرة بمدارس تعليم الحدود الشمالية هل تعلم أن تعليم القراءة للطفل من عمر 6 أشهر “ضرورة” ؟! .. دراسة توضح السبب مرور الدلم يفتح طريق الجنوب لعبور المركبات بعد إغلاق محكم حرصا على الأرواح السيول تجبر وزارة النقل افتتاح تحويله لم يتم استكمالها بحوطة بني تميم أستانة 2.. تعثر يثير هواجس “الرجوع للمربع الأول” الأمم المتحدة: فقدان 20 ألف نازح في جنوب السودان أمطار على محافظة أملج و ظهران الجنوب

رحلة جوية تجمع بالصدفة امرأة بزوجها السعودي وعروسه الجديدة !

رحلة جوية تجمع بالصدفة امرأة بزوجها السعودي وعروسه الجديدة !
المناطق - الرياض

نقلت مجلة “سيدتي”، واقعة شجار حدثت أثناء رحلة جوية بسبب اكتشاف سيدة بالصدفة وجود زوجها مع عروسه الجديدة

وفي التفاصيل التي نشرتها المجلة، فإن الزوجة المغربية اكتشفت بالصدفة، حينما كانت متوجهة من رحلة من مطار كازبلانكا الدولي في العاصمة المغربية الدار البيضاء إلى القاهرة، وجود زوجها “سعودي الجنسية” مع عروسه الجديدة في نفس الرحلة متوجهين إلى مصر للاحتفال بزواجهما.

وعليه، دار بينهما شجار عنيف بالأيدي، كاد أن يتسبب في أزمة كبيرة في المطار، حتى إن عناصر الأمن فشلوا في إنزالهما من الطائرة ما أدى إلى تأخر إقلاعها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>