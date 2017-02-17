مدني الشرقية : 2553 بلاغاً بسبب الأمطار الغزيرة

هطلت أمطار غزيرة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية أمس الخميس استنفرت معها فرق الدفاع المدني جهودها من الثامنة من صباح الأمس وحتى الساعات المتأخرة من الليل، وقد ورد لمركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بالمنطقة الشرقية 2553 بلاغ بسبب الأمطار الغزيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري بأن عدد البلاغات الواردة لمركز القيادة والتوجيه 2553 بلاغ من مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية التي شهدت هطول أمطار.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني بالدمام باشرت 14 بلاغ عن تجمعات المياه ، و4 بلاغات تسرب مياه داخل منازل عدد ، وفك احتجاز 42 شخص داخل السيارات ، وعدد 3 التماس كهربائي .

وفي الخبر باشرت الفرق عدد 12 التماس كهربائي ، و 5 حالات تسرب مياه داخل منازل ، واحتجاز 7 أشخاص داخل سيارات ، واحتجاز باص طالبات به 25 طالبة داخل المياه ، وباص آخر داخل المياه به 4 ركاب.

وفي القطيف باشرت الفرق عدد 7 التماس كهربائي وتسرب مياه داخل مدرسة ومنزل ، واحتجاز 3 أشخاص داخل سيارات وسقوط سيارتين داخل حفريات ، وسقوط جزئي من سور منزل

وشهدت محافظة الأحساء هطول أمطار غزيرة استنفرت معها فرق الدفاع المدني وقد باشرت الفرق 200 بلاغ ، واحتجاز 4 أشخاص داخل سيارات ، و 30 تجمع للمياه وعدد 3 حالات تسرب للمياه داخل منازل ، و 36 التماس كهربائي.

وفي بقيق باشرت الفرق 32 بلاغاً ، وعدد 26 حالة تسرب للمياه داخل المنازل ، وعدد 2 التماس كهربائي ، وحالة واحدة لاحتجاز أشخاص داخل سياراتهم ،وهبوط أرضي بأسفلت.

وفي راس تنورة باشرت الفرق بلاغين وحالتي التماس كهربائي ، وفي النعيرية بلاغاً وحالتي احتجاز أشخاص داخل سياراتهم.