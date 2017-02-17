جامعة الملك سعود تنظم ندوة تطبيقات اقتصاديات الدواء في الأدوية

نظمت وحدة أبحاث اقتصاديات الدواء بجامعة الملك سعود ندوة بعنوان تطبيقات اقتصاديات الدواء في أدلة الأدوية .

وبدأت الندوة بكلمة للدكتور بندر البلخي رحب فيها بالحضور وعرف بوحدة اقتصاديات الدواء والدور الكبير الذي تقوم به في مجال الدراسات الاقتصادية الدوائية.

وتحدث في الندوة الدكتور عبدالعزيز الصقعبي مدير مركز أبحاث اقتصاديات الدواء بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية ،واللواء الدكتور سليمان الراشد مساعد المدير العام لشؤون التموين في الخدمات الطبية للقوات المسلحة ،والدكتور يحيى السويح مدير الرعاية الصيدلية بوزارة الصحة وكذلك الدكتورة أمل النجار استشارية معلومات الأدوية والسموم وعضوة لجنة الصيدلة والعلاجيات بمستشفى قوى الأمن ،وأيضا الدكتورة هاجر المديهيم المشرفة على المركز الوطني لمعلومات الأدوية والسموم ومنسقة لجنة الصيدلة والعلاجيات بوزارة الصحة ،حيث تم البدء بالحديث عن مفهوم أدلة الأدوية وادارتها ومن ثم كيف يتم الموافقة على إضافة الدواء في الأدلة الدوائية ودور الدراسات الاقتصادية في مجال الرعاية الصحية وأيضاً تطورها ومجالاتها في المستقبل وكذلك الحديث عن التحديات التي تواجه تطبيق اقتصاديات الدواء في المملكة والإشارة إلى عدم وجود عدد كافي من المتخصصين في اقتصاديات الدواء وكذلك قلة الدورات وورش عمل فيها .

وفي ختام الندوة قامت الدكتورة سيناء بعرض التوصيات الختامية للندوة . حضر الندوة جمع من الأكاديميين ومقدمي الرعاية الصحية وكذلك صيادلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء وقاموا بالنقاش واثراء الندوة بمداخلاتهم ومشاركاتهم .

وتأتي هذه الندوة تماشياً مع روؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تمثل منهج وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي ورسم الاهداف لتكون المملكة نموذجاً رائداً على كافة المستويات، وكذلك انسماجاً مع رؤية المملكة في رفع كفائة الإنتاج وتحقيق التوازن المادي حيث يبرز هنا دور وأهمية الاقتصاد الدوائي في ابتكار حلول لترشيد استهلاك الدواء ووضع استراتيجيات العلاج الدوائي وتحقيق الإستخدام الامثل والأكفأ للموارد الإقتصادية. قدم وأدار الحوار الدكتور أحمد الغامدي والدكتور يزيد الرثيع والدكتور حسين العمر .