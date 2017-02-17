‏الصحف الإلكترونية تتفوق على “الورقية”.. نسبة متابعة القراء 53% مقابل 23%

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام حول (اتجاهات السعوديين نحو قراءة الصحف اليومية) ، بمشاركة (1016) مواطناً من مختلف مناطق المملكة جاءت نسبة الذكور منهم (55%) في حين بلغت نسبة الإناث (45%)، تفوق الصحف الإلكترونية في الحصول على متابعة القراء بنسبة (53%) بينما حصلت الصحف الورقية على نسبة (23%).

وتوزعت بقية الآراء على قراءة الصحف الورقية والإلكترونية معاً بنسبة (16%). بينما جاءت نسبة من يقرأ النسخ الإلكترونية للصحف على شبكة الإنترنت فقط (8%).

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، أن 39 % من السعوديين ليس لديهم اهتمام بقراءة الصحف اليومية بينما أفاد (23%) أنهم يحرصون على قراءة الصحف اليومية بصفة دائمة.

وفي هذا الجانب أوضح الأفراد الذين لايقرأون الصحف اليومية أنهم يتابعون الأخبار عبر القنوات التلفزيونية بنسبة أعلى بلغت (35.5%) مقابل (4%) عبر الإذاعات ، و (22%)عبر السناب شات بينما جاءت متابعة الأخبار عبر تويتر بنسبة (20%) وبرنامج الواتساب بنسبة (12%).

وبينت نتائج الاستطلاع أن النساء السعوديات يفضلن قراءة الصحف الإلكترونية بنسبة 52% والصحف الورقية بنسبة 25%، أما الرجال فيفضلون قراءة الصحف الإلكترونية بنسبة أعلى من النساء بلغت 54% وأقل اتجاه الصحف الورقية بنسبة 22%.

كما تؤثر الفئات العمرية في اتجاهات الأفراد نحو قراءة الصحف حيث أكد الاستطلاع أن من تجاوزت أعمارهم 50 سنة يفضلون قراءة الصحف الورقية بنسبة 43%. بينما الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 30 سنة يفضلون قراءة الصحف الإلكترونية بنسبة 70%.

يذكر أن الاستطلاع نفذ يوم الأربعاء الماضي 12 / 5 / 1438 هـ في فترة زمنية قصيرة بلغت 6 ساعات وذلك من خلال منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع عينة الاستطلاع عبر مركز اتصال هاتفي مخصص لهذا الغرض.