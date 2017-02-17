 سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ما زلنا ندعم حل الدولتين لصراع الشرق الأوسط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ما زلنا ندعم حل الدولتين لصراع الشرق الأوسط

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ما زلنا ندعم حل الدولتين لصراع الشرق الأوسط
المناطق_وكالات

أكدت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي يوم الخميس، إن واشنطن ما زالت تدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك بعد يوم من إشارة الرئيس دونالد ترمب إلى أنه منفتح على خيارات أخرى لتحقيق السلام. وقالت هيلي للصحفيين في الأمم المتحدة: أولا وقبل كل شيء.. حل الدولتين هو ما نؤيده. أي شخص يريد أن يقول إن الولايات المتحدة لا تؤيد حل الدولتين – فسيكون هذا خطأ.”

وأضافت: نؤيد بالتأكيد حل الدولتين لكننا نفكر خارج الصندوق أيضا.. وهو أمر مطلوب لجذب هذين الجانبين إلى الطاولة، وهو ما نحتاجه كي نجعلهما يتفقان. جاءت تصريحات هيلي، بعد أن قال ترمب يوم الأربعاء، إنه منفتح على أفكار أخرى تتخطى حل الدولتين، الذي ظل لفترة طويلة حجر الزاوية لسياسة واشنطن والمجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء، قال ترمب: أنظر إلى حل الدولتين وحل الدولة الواحدة، وأميل إلى ما يميل إليه الطرفان. من جانبه، قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت: المملكة المتحدة ما زالت تعتقد أن أفضل حل للسلام في الشرق الأوسط هو حل الدولتين

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