 الخطوط الحديدية توضح :سيول منقولة أدت إلى جنوح قطار الشرقية عن مساره | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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الخطوط الحديدية توضح :سيول منقولة أدت إلى جنوح قطار الشرقية عن مساره

الخطوط الحديدية توضح :سيول منقولة أدت إلى جنوح قطار الشرقية عن مساره
المناطق_الدمام

أوضح رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف، الدكتور رميح بن محمد الرميح؛ أن الأسباب الأولية لحادث قطار الركاب رقم (١٤) الذي وقع عند الساعة الواحدة صباح هذا اليوم، كان نتيجة انجراف جزءٍ من الخط الحديدي عند الكيلو (١٠) قرب الدمام؛ بسبب تعرُّضه لسيول شديدة منقولة بخلاف مجراها الطبيعي، التي أدّت إلى جنوح القطار عن الخط وانفصال العربات عن بعضها وانقلاب العربة رقم (٥).

 

وفور وقوع الحادث، تمّ إعلان حالة الطوارئ وإبلاغ الجهات المختصّة وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، كما تمّ تشغيل القطار الاحتياطي لنقل جميع الركاب البالغ عددهم (١٩٣) راكباً؛ اضافة إلى طاقم الرحلة وعددهم (٦)؛ وعند وصولهم إلى محطة الدمام تمّ تقديم الإسعافات الأولية للمصابين البالغ عددهم (١٨) حالة؛ كانت إصاباتهم بسيطة.

 

كما تمّ إغلاق الخط المتضرّر في حينه، وباشرت المؤسسة، صباح اليوم، إصلاح الأضرار التي تعرَّض لها الخط الحديدي والقطار؛ تمهيداً لاستئناف الحركة بعد التحقّق من سلامة الخط وجاهزيته.

 

والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية إذ تُعرب عن أسفها الشديد لهذا الحادث، تقدم اعتذارها لعملائها الكرام، في الوقت نفسه تشكر جميع الجهات الأمنية والطبية التي باشرت الحادث مع فريق المؤسسة.

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