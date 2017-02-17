 الدفاع المدني يباشر 4699 بلاغاً جراء أمطار وسيول المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني يباشر 4699 بلاغاً جراء أمطار وسيول المملكة

الدفاع المدني يباشر 4699 بلاغاً جراء أمطار وسيول المملكة
المناطق_الرياض

أوضح المركز الاعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني ان مراكز التحكم والتوجيه بمناطق المملكة استقبلت من يوم الاحد الموافق 15/5/1438هـ وحتى صباح اليوم الجمعة الموافق 20/5/1438هـ (4699) بلاغاً منها (3327) في مدينة الرياض و(960) في منطقة عسير و(412)في المنطقة الشرقية جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأفاد المركز الاعلامي إن الجزء الأكبر من البلاغات تلقاها مركز التحكم والتوجيه بمنطقة الرياض، بينما بلغ عدد المفقودين حالتان (1) في الرياض و(1) في عسير وبلغ عدد الوفيات حالتان (1) في منطقة عسير و(1)في منطقة الرياض وبلغ عدد المحتجزين والذين تم إنقاذهم (951) شخص على النحو التالي :-

(271) في الرياض و(492) في منطقة عسير و(173) في الشرقية و(15) في الباحة مشيراً أن أغلب الإحتجازات كانت داخل المركبات حيث بلغ عدد المركبات التي تم إخراجها (650) وإخلاء وايواء (119) اسرة وشخص.

وأهاب المركز الاعلامي بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وكذا عبر مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنيآ السلامة للجميع.

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