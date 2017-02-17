وزير الشؤون الإسلامية يوجه دعاة مكة بزيارة جنودنا البواسل في جازان

وجه وزير الشؤون الاسلامية الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ فرع منطقة مكة المكرمة بتكرار زيارته لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي في جازان، واستمرار مبادرته “شكرا جنودنا البواسل” وذلك بعد نجاح زيارة 15 داعية من الفرع لجنود الحد في نجران ضمن مبارتهم تحت شعار “كيف نكون قدوة”.

واوضح الشيخ علي العبدلي مدير الشئون الاسلامية في منطقة مكة المكرمة ” بعد النجاح الذي تحقق من زيارة جنودنا البواسل للمرابطين في نجران واللقاء بهم والحديث معهم حول مايقومون به من عمل مشرف لدينهم ووطنهم، وجه معالي وزير الشئون الاسلامية والدعوة والارشاد حفظه الله بتكرار الزيارة الى ابطالنا في الحد الجنوبي في جازان “.

واضاف ” ان هذه الزيارات كانت ضمن مشاركة الفرع في ملتقى مكة الثقافي الذي اطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل وتحت شعار كيف نكون قدوة وبمبادرة شكرا جنودنا البواسل”.

واستطرد العبدلي ” قدم الدعاة السجل الذهبي الذي وقع به كل موظفي الشئون الاسلامية في منطقة مكة المكرمة ويحمل رسائل تأييد ودعم ودعاء لجنودنا البواسل بالنصر والتمكين والعودة باذن الله سالمين غانمين الى اهاليهم “.

واوضح العبدلي ” ان مايقوم به الدعاة المشاركون واجب وطني وديني في نصرة الدين الحنيف ومساندة الرجال الثابتين على ثغور الوطن في حماية بلاد الحرمين الشريفين والحياض عن ارض الوطن”.

الى ذلك ثمن معالي الدكتور سعد بن محمد مارق مستشار امير منطقة مكة المكرمة هذا التفاعل الذي يستحقه جنودنا البواسل في الجبهة والذي تقوم به الشئون الاسلامية معبرا عن شكره لفرع الشئون الاسلامية على هذه المبادرة الجميلة التي يقدمها الفرع تحت شعار “كيف نكون قدوة”.

واضاف ” يستحق جنودنا البواسل في الحد الجنوبي وفي كل الثغور والذين يذودون عن البلاد هذا التقدير من الجميع ، وتأتي هذه المبادرة الجميلة كنوع من الشكر والعرفان لهؤلاء الابطال الذين يضحون بارواحهم من اجل هذا الوطن وامنه”.

يشار الى ان الشئون الاسلامية في منطقة مكة المكرمة كانت من اول الجهات المشاركة في مشروع ملتقى مكة الثقافي ، حيث دشنت ندوة ” دور الإمام والخطيب في تعزيز مفهوم القدوة ” برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل وحضور وزير الشئون الاسلامية والدعوة والارشاد الشيخ صالح ال الشيخ، وتشارك في الوقت نفسه بمجموعة من البرامج والمبادرات ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار”كيف نكون قدوة” بتدريب وتأهيل 4100 امام وخطيب من خلال دورات مكثقة وعبر شراكات مع جامعات سعودية على ان يكون ” الامام القدوة”