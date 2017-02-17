 مدنى أبها يواصل البحث عن مفقود جرفته مياه السيول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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مدنى أبها يواصل البحث عن مفقود جرفته مياه السيول

مدنى أبها يواصل البحث عن مفقود جرفته مياه السيول
المناطق_أبها
تواصل فرق الدفاع المدني بابها اعمال البحث عن المفقود (مقيم من جنسية عربية )الذي جرفته مياه السيول يوم الثلاثاء المتصرم بحي المنسك بابها حيث تقوم الفرق الميدانية بتمشيط الاودية والممرات المحاذية للحي من بداية نقطة انجرافة وعلى امتداد الممرات المائية بموقع الحدث
كما شارك مع فرق الدفاع المدني
في اعمال البحث كل من فريق غوث التطوعي و فريق ساند التطوعي للبحث عن المفقود ؛ فيما ثمن مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء صالح بن منسي الحارثي هده المشاركة التطوعية والتي تعتبر مشاركة مجتمعية تؤكد الترابط والتعاون وتؤصل الاعمال التطوعية.

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