 سمو أمير جازان يتابع تداعيات التقلبات الجوية “جود” التي تشهدها المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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سمو أمير جازان يتابع تداعيات التقلبات الجوية “جود” التي تشهدها المنطقة

سمو أمير جازان يتابع تداعيات التقلبات الجوية “جود” التي تشهدها المنطقة
المناطق-جازان

تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تداعيات وآثار التقلبات الجوية “جود” والتي تشهدها المنطقة والمملكة هذه الأيام  وماواكبها من هطول أمطار متفرقة ومتوسطة على مدينة جازان والمحافظات والمراكز والقرى وأطمأن سموه على أوضاع المواطنين بهذه الجهات .
وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة بأن سموه على تواصل مع محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والطرق والنقل والشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر والأجهزة الأمنية ذات العلاقة للإطلاع على تطورات الموقف والتأكيد على الجميع بضرورة التواجد الميداني ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارىء لاسمح الله .
وطالب سموه بتفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات ، مع إحاطة سموه أولاً بأول بأي مستجدات .

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