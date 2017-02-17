بلدية خميس مشيط تستمر في أعمال نزح مياه الأمطار

أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي أن جهود البلديه مستمرة في أعمال نزح مياه الأمطار، وتنظيف مجاري السيول وتصريفها في الاودية لليوم الرابع على التوالي في محافظة خميس مشيط، وبين سعادته مواصلت جميع الفرق الميدانية أعمالها في نزح مياه الأمطار ، وفتح الطرق المغلقة نتيجة تجمع المياه وكذلك إصلاح الطرق المتضررة من جراء السيول على مدار الساعة لمعالجة المشاكل التي تحدث نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وبشكل فوري وتوزيع كامل الفرق على ارجاء المحافظة حيث تم مشاركة اكثر من ثمان مائه وخمسين عامل من قبل شركة النظافة بالاضافه الى عدد كبير من المعدات والمضخات والاليات البلدية والمستأجرة لمباشرة المواقع المتضرره جراء كمية الامطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد ،كما أكد سعادته على تعاون الجهات والأجهزه الحكومية المعنية ونجاح الخطة المرسومه والعمل معاً كفريق عمل موحد لمواجهة الكوارث البيئية ومنع حدوث أضرار مادية وبشرية. وتوصي بلدية خميس مشيط المواطنين الابلاغ الفوري على الرقم الموحد ٩٤٠ او على واتس البلدية رقم 0505220270 عن اي تجمعات مائية قد تتسبب في تعطيل الحركة وحصول الحوادث لا سمح الله.