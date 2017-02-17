نظرة سريعة على الجانب الخفي من العلاقات الماليزية الكورية

سلّطت عملية إغتيال المواطن الكوري الشمالي جونغ نام التي وقعت في ماليزيا خلال مطلع الأسبوع الجاري الضوء على العلاقات الماليزية الكورية بشكل آخر، وبدأت العديد من التقارير والصحف المحلية والعالمية سرد الأحداث من جميع وجهات النظر التي تتعلق بالقضية إلا أن هذا التقرير سيسلط الضوء على جانب آخر، ألا وهو متانة العلاقات الماليزية الكورية الشمالية، وسنستطلع في هذا التقرير عدة نقاط خفيت على البعض على عكس شهرة الزعيم الكوري.

بدأت العلاقات الماليزية الكورية في عام 1973 بشكل رسمي، وفي عام 2003 افتتحت بوينغ يانغ سفارتها في العاصمة كوالالمبور، وتبعتها ماليزيا بنفس الخطوة في عام 2004.

ولعبت ماليزيا في السنوات الأخيرة كمركز محايد ومقر للإجتماعات السرية للمحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ، حيث شهد أكتوبر الماضي محادثات مغلقة بين مسؤولين من كوريا الشمالية ودبلوماسيين أميركيين سابقين لمناقشة العزلة التي تحاصر كوريا الشمالية من جميع الجهات.

وفي عام 2009 أصبحت ماليزيا أول دولة يستطيع مواطنوها السفر إلى كوريا الشمالية من دون الحاجة لتأشيرة دخول، ويحصل المواطن الماليزي على فترة تمتد لـ30 يوماً.

افتتحت الخطوط الجوية الكورية الشمالية “كوريو” خط رحلات مباشر بين بيونغ يانغ وكوالالمبور في عام 2011 وتم تعليقه في عام 2014 بعد فرض عقوبات دولية على كوريا الشمالية من قبل مجلس الأمن الدولي.

وتستورد كوريا الشمالية من ماليزيا النفط والمطاط الطبيعي وزيت النخيل، والمنتجات الإلكترونية، والكهربائية، وتستورد ماليزيا الحديد والصلب من بيونغ يانغ.

في عام 2013 حصل الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون على الدكتوراة الفخرية في تخصص الإقتصاد من جامعة “هيلب” الماليزية.

كما يوجد قرابة 300 عامل كوري شمالي في ولاية ساراواك يعملون في مناجم الفحم.

هذا وتحتضن كوالالمبور مطعماً كورياً يقدم أطباق من المطبخ الكوري الشمالي ويقع في وسط العاصمة، كما أن العاملين فيه جميعهم من كوريا الشمالية.

في عام 2013 كان طالبان فقط من كوريا الشمالية يدرسان في جامعة محلية؛ ولكوريا الشمالية لديها تمثيل دبلوماسي كامل في ماليزيا.

كما يوجد عدة اتفاقيات بين شركة بروتون وكوريا الشمالية لتصدير السيارات الماليزية إلى كوريا، كما أن العديد من سيارات بروتون “ويرا” و”واجا” يتم استخدامها كسيارات أجرة في بيونغ يانغ.

في عام 2013 استدعى الزعيم الكوري الشمالي سفير كوريا الشمالية في ماليزيا جانغ يونغ تشول، وأعدمه في عملية تطهير قام بها، وذلك بسبب الشبهات التي كانت تحوم حوله في التخطيط للقيام بانقلاب على السلطة