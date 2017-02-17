ضبط مواطن أربعيني انتحل شخصية سلطة لجمع للأموال

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بأن شرطة محافظة جدة تلقت عددًا من البلاغات، تتضمن قيام شخص بانتحال صفة رجل السلطة العامة والنصب والاحتيال على عدد من المقيمين بأخذ مبالغ مالية منهم؛ وذلك بدعوى وجود مخالفات عليهم . تم تشكيل فريق عمل أمني من التحريات والبحث الجنائي وذلك لجمع المعلومات عن الجاني في ضوء ما توافر لديهم من معلومات من قِبل المخبرين. وقد تمكنوا – بعون من الله وتوفيقه – من ضبط مواطن يبلغ من العمر 40 عام متهم بتلك الحالات ، وبعرضه على عدد من المخبرين تعرفوا عليه، وأكدوا أنه من قام بعملية النصب والاحتيال عليهم؛ تم إيقافه لسماع أقواله، ولمعرفة مدى تورطه في قضايا أخرى مشابهة تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص.