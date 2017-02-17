موقع إيراني يكشف عن رشاوى وتنازل أمريكي لتوقيع الاتفاق النووي كما تريد إيران

أعلن موقع إيراني يعرف في الأوساط الإيرانية بأنه على قدر عالي من الموثوقية عن رشاوى وتنازلات أمريكية قدمتها حكومة الرئيس الأمريكي السابق “باراك اوباما” من أجل التوقيع على الاتفاقية النووية بين إيران ودول “5+1” وفقا لما تريده إيران.

وكشف موقع “آمد نيوز” الإيراني اليوم الجمعة عن وثيقة سرية متعلقة بحكومة الرئيس الأمريكي السابق “بارك اوباما” جاء فيها تنازل أوباما عن بعض بنود الاتفاقية لصالح إيران مقابل إبقائها لأموالها المجمدة في البنوك الأمريكية واستثمارها في أمريكا.

كما قال موقع “آمد نيوز” أن حكومة اوباما قدمت كذلك “2800” بطاقة خضراء “Green Card” المعروفة “برخصة الإقامة الدائمة في أمريكا” لأبناء وعوائل المسئولين الإيرانيين.

وسبق للرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، أن شن هجومه على إيران، منتقدا الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العظمى مع طهران، على عهد سلفه، “باراك أوباما” واصفا هذا الاتفاق بالمشين .