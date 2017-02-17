 برنامج الخيمة الشعبية من اذاعة الرياض تستهوي وتجذب  زوار الجنادرية31 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 17 فبراير 2017 ميلاديا

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برنامج الخيمة الشعبية من اذاعة الرياض تستهوي وتجذب  زوار الجنادرية31

برنامج الخيمة الشعبية من اذاعة الرياض تستهوي وتجذب  زوار الجنادرية31
المناطق - الرياض - فاطمة العنزي

عبر اذاعة الرياض تقيم الخيمة الشعبية على ارض مهرجان الجنادرية 31.حيث الشعر والقصص القديمة والامثله المشهورة قديمآ بين العرب.وتبادل اطراف الحديث من  عبق الماضي وزهور الحاضر.الخيمة الشعبية  هي برنامج  شعبي يعني بالموروث الشعبي من فنون وأهازيج وقصة وشعر وامثال  قديمه وعادات المجتمع السعودي وتقاليده وذلك عن طريق استضافة الشعراء المخضرمين والفنانين المشهوين .والعديدمن اللقاءات الادبية , والمشاركين من الأسر المنتجة والحرفيين المميزين والمبدعين  في حرفتهم .وقد شدا برنامج الخيمة الشعبية في مهرجان الجنادرية مسامع الزوار ومحبي الشعر والقصائد في جميع مناطق المملكة وكل يوم من ايام الجنادرية يتناغم صوت المذيع الرئع  والمعد المبدع لبرنامج الخيمة الشعبية على الهواء مباشر.الاعلامي” طلاع العمودي” ونخبة معه.المخرج  ماجد الحقباني واشراف سعود القحطاني.عبر اثير الاذاعه الخارجيه
والمنسقين .خالد منور وممثل الاذاعه بند الشايع الفنيين ناصر الربيع وناصر العمبر وعبدالرحمن المطيري.والخيمه الشعبيه تقوم بتغطية جميع الفعاليات المهرجان من فنون شعبيه ومقابلات صحفيين ومسؤلين ومثقفي ومنشدين.ومشاهير التواصل الاجتماعي كما تقوم اساس مادة الخيمه الشعبيه على الشعر و عزفي الربابه.ومن ابرز ضيوف الخيمة الشعبية في مهرجان الجنادرية31.الذين تم استضافتهم  خلال ايام  المهرجان .مدير المهرجان سعودالرومي وقد اثنا على ماقادمة اذاعة  الرياض من جهود مميزه بنقل فعليات المهرجان وإصالها للمستمع .وكرم خلال استضافته في البرنامج بمناسبة اليوم العالمي للاذاعة .كما تمااستضافة ايضآ نخبة  من الشعراء والرواه من بينهم الشاعر”مانع ابن شلحاط”والشاعر ساير الشمري”ومن الفنانين الممثل الشعبي.ابوخضير”و المنشد حسين ال لبيد”.وكل هذا الابداع يأتي تحت ادارة واشراف مدير الاذاعة.”عبدالعزيز الزاحم.

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