فتيات يغيرن ملامح حديقة دار الرعاية بالجوف

ساهمت حملة نظمتها مجموعة من الفتيات في سكاكا بتغيير ملامح الحديقة الداخلية لنزيلات دار الرعاية الاجتماعية بسكاكا، إضافة لتقديم الهدايا لهنّ منها الحناء وعقود الذهب.

ونفذت الحملة 37 فتاة في دار الرعاية الاجتماعية بسكاكا قبل يومين، حيث بدأت الحملة بتهيئة وتجهيز الحديقة الداخلية للنزيلات عبر زرع شتلات من الأشجار العطرية والورود والديكورات الخاصة بالحدائق من الكراسي الخشبية وبئر الماء الجمالي والفرش الأخضر، فيما ساهمت رابطة أرضنا الخضراء بدعم المشروع بالشتلات والورود.

وقدمت الفتيات هدايا للسيدات من نزيلات الدار منها قطع اكسسوارات وكريمات وعطور، والحناء، مما ساعد بإدخال السرور عليهنّ.

وثمنت الفتيات المنظمات للحملة جهود إدارة الدار بتوفير فنيي زراعة وسباكة ضمن أعمال تهيئة الدار.

وشاركت في الحملة كلاً من عبير عطاالله العنزي وانسام كريم البراهيم وعبير كريم البراهيم وعائشه يوسف البراهيم وميلاف عوض الوقيت ونور عوض الوقيت واسماء حامد السالم ومنال مونس الرويلي وامجاد عطاالله السالم واسماء محمد العنزي وميلاف عرفج الجابر وبيان احمد الخالدي وهناء علي الدخيل الله ودعاء رياض السلطان ولجين حمد الواكد وشموخ عبدالله العنزي وساره نايف الصالح ورحمه نايف الزيد وساره خالد الحمد وفاتن عبدالعزيز الفالح وغدي حسين البيالي وأثير مفضي الماضي وميلاف عبدالرزاق الكساب ورحاب سعود الفالح وبشاير علي السعيد وروان أحمد الضويحي ومرام كميان الشمري وعبير برغش الرويلي وهلا مونس الرويلي وفريال رخيان الرويلي و مريفه منيزل الشمري ونجاح عوض العنزي واسماء مخيلف النمر ولمياء محمد الريس وهلا مونس الرويلي وفريال رخيان الرويلي ومريفه منيزل الشمري ومريم خليل المنديل وجود صالح المريح وصالحه صالح المريح وسلوى سعدي الشمري ونوف نصير الفياض ووفاء سهل الصيعري وشذا سالم الحبوب.