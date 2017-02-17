البرفسور خلف المطيري: جذبني تخصص المخ والأعصاب .. والإدارة لم تبعدني عن ممارسة دوري كجراح

في أول لقاء إعلامي مع البرفسور خلف بن ردن المطيري نائب رئيس المجلس العالمي لجراحة المخ والأعصاب ومدير المستشفى العسكري السابق تحدث فيه عن حياته منذ الصغر حيث درس دراسته الأولية في الطائف ثم انتقل لألمانيا للدراسة ،في ظل تشجيع والديه وهم غير متعلمين ، ولكن كانوا محبين للتعليم ، ثم عاد للمملكة وعمل لمدة عامين وبعدها عاد لألمانيا لإكمال دراسته .

وقال أنه كان ينوي دراسة جراحة القلب إلا أنه حول لجراحة المخ والأعصاب بالصدفة بعد أن جذبه هذا المجال في مرحلة الامتياز ، ذاكرا أن ألمانيا كانت هي الدولة المتخصصة بالطب.

وقال قبل 45 سنة عندما ذهب إلى ألمانيا عام1387 ودخلنا معهد برتنق لتعلم اللغة،وسكنا عند عائلة ألمانية لمدة 4 أشهر، وانتقلنا إلى السنة التحضيرية لموربينق للدراسة وبعدها انتقلنا لدراسة الطب 6 سنوات وسنة قياس .

عندما انتهيت مرحلة البكالوريوس وعدت للمملكة وعملت بالمستشفى العسكري، وكانت القوات المسلحة تختار من ضمن الدارسين مجموعة من الأطباء وكنت من ضمنهم ، فعملت كطبيب عام مقيم بالمستشفى العسكري ، ثم ذهبت للبنان مرافق لقوات الردع التي كانت مشاركة في الحرب الأهلية وكنت ضمن الفريق الطبي ومكثنا هناك 8 أشهر .

وعندما عدت للرياض توفى الوالد ، وبعدها سافرت لإكمال الدراسة بألمانيا بتخصص جراحة الأعصاب وأخذت الزمالة والدكتوارة ، وسافرت بعدها بريطانيا شهرين لدراسة اللغة الإنجليزية .

وعدت بعدها المملكة وعملت بالمستشفى العسكري ودخلت دورة العسكرية لمدة 45 يوم،وأمضيت بالكلية العسكرية 5 سنوات وتخرجت كنقيب.

جراحة الدماغ

وعن أول عملية جراحية للأعصاب كانت بجراحة الإصابات ،وإصابة الدماغ في الحوادث ،وقال أنهم بدأو بعمل العمليات منذ السنة الأولى للدراسة.

وقال البرفسيور المطيري ..أذكر عملية مميزة كان لجندي ينظف الدبابة وكانت إصابته خطيرة لدرجة أني توقعت أنه لن ينجو..ولكن بفضل الله نجا وظل يزورني حتى انتقلت من العمل.

ومن الذكريات المهمة لدى البرفسيور أنه عندما عاد للمملكة كان كل الأطباء المتخصصين بالمجال كلهم أجانب، وأنا الطبيب السعودي الوحيد بينهم .

وذكر أن الأطباء السعوديين في حرب الخليج بدأو في الدخول للإدارة بالمستشفيات، ولكنه لم يتخلى عن وظيفته كجراح وكان يقوم بعملياته .

قرار الزواج

وبين البرفسور خلف عندما كان عمره 33 عاما قرر الزواج وقد تزوج زواج تقليدي، وقال أن أغلب أبناءه لايدرسون الطب إلا أثنين منهم ، ولم اتدخل بسير دراستهم رغم تفوقهم.

أصحاب القرار

وأوضح البرفسور خلف أن أصحاب السمو والأمراء كانوا يثنون عليه وعلى عمله وينادونه في بعض الأمور للإستشارة، ومنهم الدعم اللامحدود من الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، وقد استدعاني في أحد الأيام من أجل أحد أحفاده بعد تعرضه لإصابة بحادث مروري.. للإستشارته بحالة حفيده .

وقال أن الإنسان إذا أحب مهنته فتسهل حياته وسوف يعطي ويبدع كثيرا.. فقدم عدد كبير من البحوث والدراسات بلغ عددها مايقارب من 144 بحث، بمختلف التخصصات ، وحصلت على جوائز كثيرة ولكن أقربها للقلب جائزة الملك عبدالعزيز بالدرجة الأولى ، وأكاديميا ميدالية الشرف من الجمعية العالمية ، وأيضا حصولي على النائب الأول لرئيس الجمعية العالمية لجراحة المخ والأعصاب.

وقال البرفسور خلف :أنا أول رئيس اتحاد العربي لجراحة المخ والأعصاب عام 1994وأسس في الرياض ، وكانت تقام دورات ، وكان هناك مجلة دورية تصدر عن الإتحاد .

وعن أبرز هواياته كانت الصيد وكان يسافر لسوريا في الإجازات لممارسة هذه الهواية.